El «Serviola» regresó a su base en Ferrol tras finalizar su operación de vigilancia en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

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El patrullero de altura (PA) ‘Serviola’, ha regresado a las 10.00 horas de este lunes, día 27, a su puerto base en Ferrol, tras finalizar su labor de vigilancia marítima en el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y Mediterráneo Occidental durante dos meses.

Según ha informado la Armada en un comunicado, el patrullero realizó actividades de verificación y control del tráfico marítimo, incluyendo seguimientos de las unidades de la Federación Rusa ordenadas. Todo ello, con el objetivo de asegurar la libertad de navegación e incrementar el conocimiento del entorno marítimo.

El buque también hizo presencia naval en las proximidades de la isla de Alborán y aguas y peñones de soberanía española cerca del norte de África, islas Chafarinas y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, además de Ceuta y Melilla.

Para esta operación, el buque contó con dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina del Tercio Sur y Tercio de Levante, para incrementar sus capacidades en protección de la fuerza e interdicción marítima.

El ‘Serviola’ hizo escalas en la Estación Naval de Mahón, la Base naval de Rota y el Arsenal de Cartagena. La misión se enmarca en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de las Fuerzas Armadas, con el buque integrado en el mando operativo marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

Patrullero de Altura ‘Serviola’

El patrullero de altura ‘Serviola’ es el primero de una serie de cuatro patrulleros construidos para la Armada en los astilleros de la antigua Empresa Nacional Bazán (hoy NAVANTIA) de Ferrol, a principios de los años 90. El buque fue botado en 1990 y entregado a la Armada el 22 de marzo de 1991. Tiene una eslora de 68,65 metros y una manga de 10,40 metros.

El ‘Serviola’ está encuadrado en la Fuerza de Acción Marítima, cuyo mando orgánico es el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, el CF José M. de Mata Hervás, donde tiene su base el patrullero.

Al mando está el capitán de corbeta Pablo Ramírez Muñiz, cuenta en su dotación con una plantilla de más de 45 personas. Además, para este tipo de operaciones, embarca un equipo operativo de seguridad (EOS) de infantes de Marina y diverso personal de apoyo y refuerzo que potencian las capacidades del buque.

Entre sus principales cometidos están los de llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de misiones en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mar.

Mando Operativo Marítimo y las OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.