El primer premio de la Lotería Nacional deja 360.000 euros en Narón

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La suerte de la Lotería Nacional se dejó caer este pasado sábado en Narón. La administración de Loterías, situada en el número 3 de la calle Luís de Góngora, en Freixeiro, despachó seis décimos de número 40.010, correspondiente al primer premio del sorteo del sábado, un total de 360.000 euros..

Los décimos, por un valor de 6 euros cada uno, fueron despachados en ventanilla y según señalaba Óscar Fernández, hijo Estrella Castrillón, una de los administradores «seguro que se vendieron a clientes habituales de la zona, a vecinos, tanto que alguno ya se acercó a la administración para comprobar si le había tocado «.

«Desde luego el número, para los clientes …es feo, difícil de vender, tanto que devolvimos cuatro décimos, pero bueno son seis vecinos que cada uno se lleva 60.000 euros y para estos tiempos…..» señalaba Oscar mientras Estrella portaba el anuncio del premio.