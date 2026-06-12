Javier Varela achégase a Ares para presentar ‘Luces en la tormenta’.

O autor conversará o vindeiro venres, 12 de xuño, ás 20:00 horas coa concelleira de Cultura, Alma Barrón, arredor deste conxunto de relatos de narrativa psicolóxica.
O salón de actos da Alianza Aresana acolle este venres 12 de xuño, unha nova presentación literaria co foco posto en ‘Luces en la tormenta’, o libro de relatos do escritor Javier Varela.
A partir das 20:00 horas o autor estará xunto coa edil de Cultura, Alma Barrón, falando arredor destes textos que se vinculan coa narrativa psicolóxica, onde gran parte da acción acontece internamente nos protagonistas, respondendo ademais á pregunta de que pasa cando non te queda nada ao que aferrarte, e semella que o mundo se derruba. Que faros xorden nesas situacións vitais, e como é posible saír máis fortalecido ante estas experiencias complicadas que nos atravesan.
Así, os relatos de Luces en la tormenta sitúan ó lector ante nove vidas ao borde do abismo, nove crises transformadoras e nove personaxes que, xusto no límite, atopan unha chispa de esperanza entre a oscuridade.
SOBRE O AUTOR
Javier Varela, afincado en Ferrol, é escritor e musico. Enxeñeiro de formación, durante anos compaxinou a súa profesión técnica cunha consulta privada de naturopatía. Despois de décadas escribindo e compoñendo en privado, na actualidade adica o seu tempo á creación tanto no eido musical coma literario. Luces en la tormenta: relatos al borde del abismo é a súa primeira obra publicada, namentres traballa xa nunha próxima novela.