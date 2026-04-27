O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para el derbi ante Noia Portus Apóstoli en A Malata

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El derbi gallego de fútbol sala entre O Parrulo Ferrol y Noia Portus Apóstoli ya calienta motores. El encuentro, correspondiente a la 28ª jornada de la Primera División, se disputará este sábado a las 20:30 horas en el Pabellón de A Malata y contará con el patrocinio de Hyundai Hyupersa.

La entidad ferrolana ha anunciado la puesta a la venta de las entradas tanto de manera online como en taquilla, que abrirá el mismo sábado a partir de las 19:30 horas. Los abonados del club y los integrantes de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo podrán acceder gratuitamente presentando su carnet. Para el público general, el precio será de 20 euros para adultos y 10 euros para menores de 18 años, mientras que los menores de 5 años tendrán acceso gratuito.

En el marco de este sábado de derbis en A Malata, O Parrulo Ferrol también ha establecido una promoción especial para los abonados del Racing de Ferrol. Estos podrán adquirir entradas a precio reducido en las oficinas del club durante la semana (de lunes a jueves de 10:30 a 13:00 horas y el martes de 16:00 a 20:00 horas), con tarifas de 8 euros para adultos y 5 euros para menores de edad.

Más allá de lo deportivo, la jornada estará marcada por un componente solidario. A las 18:15 horas se celebrará en el aparcamiento del pabellón la ‘Xuntanza por Julieta’, un acto previo que incluirá parte de un megasorteo solidario destinado a apoyar la investigación del síndrome de Rett que afecta a una niña ferrolana.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto ferrolano afronta este encuentro con la necesidad de sumar tres puntos clave ante un rival directo en la clasificación, en su objetivo de mantenerse en la lucha por los puestos de playoff por el título.