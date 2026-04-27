Ferrol abonará del 4 al 7 de mayo las expropiaciones de los terrenos para el saneamiento de la zona rural

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El saneamiento de la zona rural sigue cumpliendo trámites administrativos antes del inicio de las obras, tras resolver este lunes la junta de gobierno local las tres alegaciones que han recibido de la expropiación de los terrenos de titularidad privada en su fase 1A.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, con dos de estas alegaciones rechazadas al no aportar estas personas el título que les permite acreditar la titularidad de la finca, mientras que la tercera alegación fue aceptada, al solicitar la reagrupación de varias fincas de un único propietario para poder asistir en un solo día al levantamiento de las actas previstas de las parcelas.

Este abono de las 79 parcelas que han sido expropiadas tendrá lugar los días 4, 5, 6 y 7 de mayo en el Centro Cultural Torrente Ballester, con un total de 49.668,71 euros. Posteriormente, el Concello de Ferrol podrá a disposición de la Xunta de Galicia estos terrenos para poder iniciar las obras.