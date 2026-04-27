Ferrol firma 24 nuevos convenios con las entidades deportivas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado, por segunda semana consecutiva, a convenios en el ámbito deportivo de la ciudad, tal y como daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

En esta ocasión han sido 24 convenios por un importe de 381.500 euros; que se suman a los 11 aprobados la semana pasada por 410.000 euros, quedando por aprobarse otros siete convenios en las próximas semanas, con el objetivo de llegar a los 849.000 euros que están destinados para la promoción del deporte local.

Los convenios aprobados son con los siguientes clubs: Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra; Agrupación Deportiva Minusválidos Ferrol; Antonio Barros Senín; Casino Ferrolano Tenis Club; Club Arco Ferrol; Club Ferrol Atletismo; Club Deportivo Esquío Ferrol; Club Montaña Ferrol; Club Natación Ferrol; Club Parapente Ferrol; Club Power Fenix; Club Remo A Cabana; Club Rugby Ferrol; Club Sincro Ferrol; Club Deportivo Ferrol; Club Deportivo Equiocio; Club Valdetires Ferrol; Federación Galega de Judo y disciplinas asociadas; Fundación Racing Club Ferrol; Federación Galega de Kárate y disciplinas asociadas; Nativos Surf Club Ferrol; O Parrulo Fútbol Sala y Asociación para Promoción Deporte Base (Probase).