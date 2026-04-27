Adjudicadas las obras de la ciudad náutica de A Cabana dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este verano empezarán las obras en la ciudad náutica de A Cabana para su transformación y modernización dentro de las obras de la ‘Cidade do Deporte’ tras adjudicarlas este lunes la junta de gobierno local a la empresa Misturas Obras e Proxectos SA, por 1.698.669,39 euros.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá un plazo de ejecución de 14 meses y una garantía de seis años.

Al mismo tiempo, este lunes también se adjudicó la dirección de obra a la UTE Proyfe-Montero Parapar, por 35.090 euros; el servicio de dirección y ejecución de obra a Investigación y Control de calidad SA Unipersonal (INCOSA), por 33.880 euros y el servicio de coordinación de seguridad y salud a la empresa Ingeniería y Prevención de riesgos SL, por 11.858 euros.

Con estas actuaciones en A Cabana “compesaremos a débeda cos clubs de remo de San Felipe e A Cabana, a sección de vela do Grupo Bazán e o Club de Actividades Subacuáticas Ferrol”, afirmaba el regidor; al mismo tiempo que se pondrá en valor el patrimonio histórico industrial de esta área, convirtiéndose en un espacio de paseo para la población, comunicando el espacio marítimo con el resto de equipamientos deportivos del eje A Cabana, FIMO y A Malata, además de conectar el carril bici desde A Graña hasta Caranza.