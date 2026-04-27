El Concello de Ferrol reclasificará el terreno en el ámbito de la Ponte das Cabras

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Los terrenos próximos a la Ponte das Cabras, situados más en concreto, detrás del Centro Comercial Alcampo serán reclasificados por parte del Concello de Ferrol, tras aprobar inicialmente la junta de gobierno local este lunes la modificación puntual del PXOM en este ámbito.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en un procedimiento que había empezado en septiembre de 1991 con el ámbito exterior del Plan Parcial PP-3 Ponte das Cabras, en un proyecto “no que traballaron varias corporacións” y pasados más de treinta años “foi necesario reiniciar o proceso de adaptación e nova redacción do planeamento”, una vez está en marcha el proceso de urbanización del polígono de O Bertón.

Estos terrenos situados en el entorno de la Ponte das Cabras están actualmente clasificados como suelo urbanizable y, con esta modificación, pasarán a ser suelo urbano no consolidado, con una extensión de 76.000 metros cuadrados y 99 unidades catastrales.

Esta modificación supondrá un aumento de la edificabilidad del ámbito que pasará de los 61.873,92 metros cuadrados del plan parcial de 1991 a 73.736 metros cuadrados, mientras que la edificabilidad residencial se aumenta de los 47.677 metros cuadrados a 62.561 metros cuadrados.

José Manuel Rey Varela quería dejar claro que, en estos momentos, no hay ninguna promotora o constructora interesada en realizar este proyecto y que este cambio de usos se debe al crecimiento de la ciudad y las necesidades futuras de nueva vivienda.

Tres nuevos polígonos de viviendas y zonas verdes

El resultado de esta modificación dará lugar a tres nuevos polígonos. El polígono A, denominado avenida de la Trinchera (justo detrás de Alcampo), tendrá una superficie de 27.349 metros cuadrados y, en el futuro podría contar con edificios que tendrán cuatro plantas de altura más bajo, con uso residencial de viviendas y complementario en la planta baja.

El polígono B, denominado Camiño do Barbeito, contará con 10.745 metros cuadrados. La edificación permitida será de una altura máxima de diez metros y su uso global será terciario-comercial.

Y el polígono C, denominado rúa Venezuela, tendrá una superficie de 34.301 metros cuadrados. La altura máxima será de cuatro plantas más bajo, con uso residencial y complementario en la planta baja.

Estos tres polígonos contarán con zonas verdes y plazas de aparcamiento, aún sin especificar la cantidad de los mismos, en función de su futura reurbanización.