Neda rinde homenaje a las madres de mayor edad del municipio en su “III Festival del Día de la Madre”

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El Ayuntamiento de Neda organiza esta semana el III Festival del Día de la Madre. La celebración regresa este jueves 30 de abril, tras la buena acogida de las ediciones anteriores, con el objetivo de rendir homenaje a las madres más longevas del municipio. Un evento emotivo en el que no faltará la música.

Durante el acto, que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa da Cultura, a partir de las 19:00 horas, la administración local homenajeará a las cuatro vecinas, nacidos en 1933 y 1934, que aceptaron la invitación municipal. A la celebración se suman Consuelo Rodríguez Sardiña, Montserrat Seco Castro, Rosa Allegue Porto, María Fojo Torres acompañadas de sus familias

En el evento habrá tiempo para recordar experiencias y también, por supuesto, para reconocer la experiencia y la sabiduría de estas vecinas, que han contribuido a la construcción de lo que Neda es hoy.

El homenaje musical a estas mujeres correrá a cargo de la rondalla Lucero del Alba, y también del grupo valdoviñés Los Nostálgicos. El “III Festival del Día de la Madre” será presentado por Cristina Martínez Seijo, la nueva presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Neda.