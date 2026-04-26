Triste empate del Racing en A Malata ante el Real Avilés (2-2)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo solamente pudieron sumar un pírrico punto ante el conjunto avilesino en la noche del domingo. Los asturianos vencían por 0-1 al descanso. Álvaro Ramón empataba tras el descanso; Cueto adelantaba al Avilés; rescatando un punto insuficiente Álvaro Giménez en la recta final de un nuevo encuentro muy pobre del Racing ante su afición.

Un Racing inoperante en la primera mitad

Salían con fuerza los verdes con una ocasión de Álvaro Ramón en una de las primeras acciones. Visto y no visto, el Avilés consiguió imponer un ritmo de partido lento, con muchas interrupciones, llevando el aburrimiento a las gradas de A Malata.

Por si fuera poco, Santamaría hacía el 0-1 en el minuto 21 tras una acción de Cayarga. Feas, como de costumbre, se ponían las cosas para los de Romo. Pidieron penalti los locales sobre Giménez, desestimando el colegiado la petición tras acudir al Cjmonitor.

Tuvo el gol Uzkudun para los visitantes, salvando Pujol a un Racing que en el tramo final pudo empatar por mediación de Chema y de Pujol en una doble ocasión tras una acción a balón parado. Con un Racing fiel a su estilo de negatividad ante el gol y un Avilés sacando rédito de su juego, se llegó al descanso.

Más goles que fútbol en la segunda parte

Comenzó agitada la segunda parte para el Racing, ya que Pujol salvaba en la línea el gol visitante. Poco después, llegaba el 1-1 de Álvaro Ramón, siendo probablemente el mejor gol racinguista de la temporada, con un gran disparo por la escuadra desde fuera del área en el minuto 58.

Azael y Saúl entraron en lugar de Pascu y Chema. Previamente, David Concha y Escobar habían relevado a Álvaro Juan y a Jairo. Con piernas frescas en el campo, fueron incapaces los de Romo de generar peligro a un Avilés que hacía el 1-2 en el minuto 75, obra de Javi Cueto.

Con más corazón que cabeza buscó el Racing el empate. Lo intentaron Tejera y Fabio, antes de que Álvaro Giménez consiguiera el 2-2 en el minuto 90 tras asistencia de Escobar. Tuvo la victoria Giménez en un cabezazo que se iba alto ya en el tiempo de descuento.

Por lo tanto, empate a dos goles, un punto que le sabe mucho mejor al Real Avilés que a un Racing que sigue perdido en el abismo.

Un punto que no garantiza la permanencia matemática

Tenía una buena ocasión el Racing de conseguir una victoria, salvarse matemáticamente y acercarse a los puestos de Copa del Rey. ¿El Play Off? Ya era un sueño inalcanzable, no tanto por los puntos, sino por las sensaciones. Los milagros, a Lourdes…

Este equipo, que tenía como objetivo el ascenso, se encuentra a falta de 4 jornadas para el final sin tener la salvación matemática… Cosas veredes… A ver si lo consigue el próximo sábado 2 de mayo a las 16:15 en A Malata ante el Pontevedra CF en lo que será el último derbi gallego de la temporada. Ante un recién ascendido que lucha por jugar el play off, gracias a las cosas bien hechas. Un partido en el que los socios podrán comprar una entrada a mitad de precio para invitar a un amigo… O mejor dicho, a un enemigo… ¿Por qué invitar a alguien a ver el esperpento que ofrece el Racing semana tras semana…? Es una auténtica faena…