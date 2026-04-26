Triste empate del Racing en A Malata ante el Real Avilés (2-2)

Un Racing inoperante en la primera mitad
Salían con fuerza los verdes con una ocasión de Álvaro Ramón en una de las primeras acciones. Visto y no visto, el Avilés consiguió imponer un ritmo de partido lento, con muchas interrupciones, llevando el aburrimiento a las gradas de A Malata.
Por si fuera poco, Santamaría hacía el 0-1 en el minuto 21 tras una acción de Cayarga. Feas, como de costumbre, se ponían las cosas para los de Romo. Pidieron penalti los locales sobre Giménez, desestimando el colegiado la petición tras acudir al Cjmonitor.
Tuvo el gol Uzkudun para los visitantes, salvando Pujol a un Racing que en el tramo final pudo empatar por mediación de Chema y de Pujol en una doble ocasión tras una acción a balón parado. Con un Racing fiel a su estilo de negatividad ante el gol y un Avilés sacando rédito de su juego, se llegó al descanso.
Más goles que fútbol en la segunda parte
Comenzó agitada la segunda parte para el Racing, ya que Pujol salvaba en la línea el gol visitante. Poco después, llegaba el 1-1 de Álvaro Ramón, siendo probablemente el mejor gol racinguista de la temporada, con un gran disparo por la escuadra desde fuera del área en el minuto 58.
Azael y Saúl entraron en lugar de Pascu y Chema. Previamente, David Concha y Escobar habían relevado a Álvaro Juan y a Jairo. Con piernas frescas en el campo, fueron incapaces los de Romo de generar peligro a un Avilés que hacía el 1-2 en el minuto 75, obra de Javi Cueto.
Con más corazón que cabeza buscó el Racing el empate. Lo intentaron Tejera y Fabio, antes de que Álvaro Giménez consiguiera el 2-2 en el minuto 90 tras asistencia de Escobar. Tuvo la victoria Giménez en un cabezazo que se iba alto ya en el tiempo de descuento.
Por lo tanto, empate a dos goles, un punto que le sabe mucho mejor al Real Avilés que a un Racing que sigue perdido en el abismo.
Un punto que no garantiza la permanencia matemática
Tenía una buena ocasión el Racing de conseguir una victoria, salvarse matemáticamente y acercarse a los puestos de Copa del Rey. ¿El Play Off? Ya era un sueño inalcanzable, no tanto por los puntos, sino por las sensaciones. Los milagros, a Lourdes…
Este equipo, que tenía como objetivo el ascenso, se encuentra a falta de 4 jornadas para el final sin tener la salvación matemática… Cosas veredes… A ver si lo consigue el próximo sábado 2 de mayo a las 16:15 en A Malata ante el Pontevedra CF en lo que será el último derbi gallego de la temporada. Ante un recién ascendido que lucha por jugar el play off, gracias a las cosas bien hechas. Un partido en el que los socios podrán comprar una entrada a mitad de precio para invitar a un amigo… O mejor dicho, a un enemigo… ¿Por qué invitar a alguien a ver el esperpento que ofrece el Racing semana tras semana…? Es una auténtica faena…
FICHA TÉCNICA
Racing de Ferrol: 2–Lucas; Mardones, Pujol, Chema (Saúl, min 71), Álvaro Ramón, Fabio, Tejera (Dacosta, min 82); Álvaro Juan (Concha, min 61) , Jairo (Escobar, min 61) , Pascu (Azael, min 71) ; Álvaro Giménez.
Real Avilés: 2–Nando; Eze, Babin, Carmona, Osky (Raúl Rubio, min 73); Quicala (Guzmán, min 66) , Adri Gómez, Kevin Bautista, Berto Cayarga, Santamaría (Cueto, min 73) y Uzkudun (Luis Alcalde, min 66).
Goles: 0-1, min 21: Santamaría; 1-1, min 58: Álvaro Ramón. 1-2, min 75: Cueto; 2-2, min 90: Álvaro Giménez.
LO QUE DICEN LOS MEDIOS
EL COMERCIO
Justo reparto de puntos en A Malata: Racing de Ferrol 2-2 Real Avilés
Con el punto sumado, el Real Avilés se queda con 42 unidades, seis más que el Talavera, que marca el descenso
LA NUEVA ESPAÑA
La salvación del Avilés, cada vez más cerca: meritorio empate ante el Racing de Ferrol (2-2)
Los blanquiazules se ponen a seis puntos del descenso a falta de cuatro encuentros por jugar