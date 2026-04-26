Marcos Mella presenta este jueves su nuevo videoclip en el Casino Ferrolano

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El cantautor Marcos Mella presentará el próximo jueves 30 de abril a las 19:00 horas su nuevo videoclip en el emblemático Casino Ferrolano, escenario que además cobra un papel protagonista en esta producción audiovisual.

El videoclip corresponde a la canción Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, una versión muy especial que, en su grabación original, contó con Fran Rey al piano. En esta ocasión, la canción está interpretada en castellano, aportando una nueva sensibilidad y cercanía a la obra. En esta propuesta visual, el público podrá descubrir a un Marcos Mella en una faceta íntima y cuidada, dentro de un precioso trabajo rodado íntegramente en el propio Casino Ferrolano, reforzando así el vínculo entre el artista y el espacio que acoge la presentación.

Este nuevo trabajo supone además el segundo videoclip que Marcos Mella graba en el Casino Ferrolano. Anteriormente, el artista ya había elegido este espacio para rodar el tema “Me pierdo”, una pieza destacada por la incorporación de la lengua de signos y en la que había colaborado la artista Rosa Cedrón.

La pieza ha sido realizada por Álex Uzal, de la productora Filmate, una empresa estrechamente ligada a la ciudad de Ferrol y que recientemente ha destacado por la producción del videoresumen de “O Talentiño”.

El acto de presentación, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, contará también con la presencia de Fran Rey, colaborador habitual de Marcos Mella, quien acompañará al artista en este evento especial.

La cita promete ser una oportunidad única para disfrutar en primicia de este nuevo trabajo audiovisual del cantautor ferrolano.