María Torrente Rodríguez asume la presidencia del Club Balonmán Narón tras la renovación de su directiva

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El Club Balonmán Narón ha renovado su junta directiva tras la celebración de su Asamblea General de socios, en la que se ha formalizado el relevo en la presidencia y en la tesorería de la entidad.

Alejandro Basoa y Salvador Basoa han cesado en sus cargos como presidente y tesorero, respectivamente, poniendo fin a una etapa de gestión al frente del club. En su lugar, María Torrente Rodríguez, que ya formaba parte de la anterior directiva, ha sido elegida nueva presidenta, encabezando así el nuevo equipo directivo del club naronés.

El club ha querido reconocer la labor de la directiva saliente con distintos actos de homenaje. En el marco del torneo Cidade de Narón de balonmano, se hizo entrega de unas metopas de agradecimiento en reconocimiento a los años de trabajo dedicados a mantener vivo el club y a impulsar el balonmano en la comarca.

Además, durante la jornada también se rindió un homenaje especial a Alejandro Basoa, quien recibió una camiseta con su nombre como muestra de agradecimiento. Pese a dejar la presidencia, Basoa continuará vinculado a la entidad, ya que seguirá desempeñando funciones como entrenador del primer equipo.

Con esta renovación, el Club Balonmán Narón abre una nueva etapa con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo y social en la comarca.