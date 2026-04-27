Visita guiada al Arsenal Militar de Ferrol y al Palacio de Capitanía

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El próximo 2 de mayo a las 9:30 horas comienza la segunda de las visitas guiadas que la Delegación Territorial en Galicia del Colegio y Asociación de Ingenieros Navales y y Oceánicos, ha previsto organizar a lo largo del 2026, subvencionadas por la Diputación de A Coruña.

El programa del día consiste en una primera visita guiada al Arsenal Militar de Ferrol, partiendo a las 10.00 horas en autobús desde el punto de encuentro fijado a las 9.30 horas en Correos-Ferrol (Plaza de Galicia).

Se visitarán unas instalaciones del siglo XVIII, antigua Sala de Armas, Cortina, dársena y dique de la Campana, al mismo tiempo que se verán los diferentes buques del Armada atracados en la dársena.

Posteriormente, tras salir del Arsenal, a las 12:00 horas se accederá al Palacio de Capitanía, donde tendrá lugar otra visita guiada de una hora de duración. El antiguo Palacio de Capitanía Marítima se construyó hace más de dos siglos. Esta gran construcción domina desde arriba, la ría de Ferrol y el Arsenal. Su exterior sobrio contrasta con un interior suntuoso. En sus salas penden obras de arte inventariadas por el Museo del Prado (información de http://ferrolguias.com).

Esta visitas están abiertas a ingenieros/as navales, sus familias, amigos/as y público en general, previa inscripción hasta completar aforo, a través del siguiente http://FORMULARIO DE INSCRICIÓN o escaneando el QR del cartel. El plazo para inscripción finaliza el próximo miércoles 29 de abril, a las 23:59 horas.

Como es habitual, se contará con Isabel Díaz-Robles García de Ferrol Guías, que «siempre consigue alcanzar la máxima atención del grupo».