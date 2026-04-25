El Valdetires Ferrol mereció más ante el Bembrive

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El Valdetires Ferrol murió en la orilla en la tarde de este sábado ante el Bembrive, cayendo por 4-6, en la 28ª jornada de la Segunda División, disputado en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas realizaron un partido muy serio desde los primeros minutos, viéndose las caras ante jugadoras con experiencia en la máxima categoría o incluso internacionales, consiguiendo adelantarse con un gol de Irene, aunque la alegría les duraba tres minutos lo que tardaban en darle la vuelta al marcador Lucía y Claudia, dejando el marcador al descanso en 1-2.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol seguía plantándole cara a su rival, volviendo a darle la vuelta al electrónico con el segundo tanto de Irene y el primero de Patri Corral. Las ferrolanas sufrían en defensa y en algunas transiciones, sobre todo, con el juego desarrollado por Claudia, marcando las diferencias sobre la pista, al ser la autora del tercero y cuarto de su equipo, nuevamente en menos de dos minutos.

Con este 3-4 las locales no habían dicho la última palabra y Giselle Tais anotaba su primer gol como jugadora del Valdetires Ferrol desde su llegada en enero para volver a empatar el partido, pero ya en el último minuto la pegada de Claudia volvió a ser determinante para el Bembrive con otros dos tantos, finalizando con repoker de cinco goles en su cuenta particular y de 4-6 en el partido.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 43 puntos, en el 8º puesto de la tabla. El próximo viernes, festivo del 1 de mayo, recuperarán el partido aplazado ante Segosala, de la 24ª jornada, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Patri Corral, Monti, Giselle Tais – también jugaron – Leti Rojo, Irene, Mery, Tere, Laura y Paula Alonso.

Bembrive: Patri Arruti, Claudia, María, Jessi Lores, Jessica Motato – también jugaron – Laura, María, Lucía, Paola, Antía y Elisa.

Árbitros: Adrián García y Tania Penabad, junto con Samuel Pita como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Iria y Mery y al entrenador Manu Lombardía.

Goles: 1-0 Irene min.14, 1-1 Lucía min.17, 1-2 Claudia min.17, 2-2 Irene min.22, 3-2 Patri Corral min.25, 3-3 Claudia min.31, 3-4 Claudia min.33, 4-4 Giselle Tais min.35, 4-5 Claudia min.39, 4-6 Claudia min.39.

Pabellón: Esteiro.