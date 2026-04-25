Sonrisas en el Baxi Ferrol cerrando la temporada con una contundente victoria

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol despidió la temporada en la Liga Femenina Endesa por todo lo alto con una victoria incontestable ante el Innova-TSN Leganés, por 80-69, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El arranque fue arrollador para las ferrolanas. Karolina Sotolová y Dalayah Daniels marcaron el ritmo ofensivo de un Baxi Ferrol que desbordó a su rival desde el primer minuto. La intensidad defensiva y el acierto exterior, con una auténtica lluvia de triples, permitieron a las ferrolanas abrir una brecha temprana en el marcador. En apenas unos minutos, el Innova-TSN Leganés se vio superado por completo, incapaz de frenar el vendaval local. El primer cuarto finalizó con un contundente 28-6 que reflejaba la superioridad de las ferrolanas.

Lejos de bajar el ritmo, el Baxi Ferrol mantuvo su exhibición en el segundo periodo, con aportaciones repartidas entre jugadoras como Ine Joris, Alba Sánchez-Ramos o Clementine Samson. La ventaja llegó a superar los treinta puntos en medio de una grada entregada, que celebraba cada acción como si de una final se tratase, y aplaudiendo la entrada en pista de la canterana Irene Somorrostro. Al descanso, el luminoso señalaba un claro 54-20.

Tras la reanudación, el encuentro se equilibró ligeramente. El cuadro madrileño, liderado por Aminata Sangaré y Maya Dodson, mostró una mejor versión y logró recortar diferencias aprovechando un pequeño bajón ofensivo del conjunto local. Sin embargo, el Baxi Ferrol supo gestionar su amplia renta sin perder la compostura, apoyado también por el empuje de una afición que no dejó de animar en ningún momento, cerrándose el cuarto con 64-42.

En el último cuarto, el intercambio de canastas permitió al Innova-TSN Leganés maquillar el resultado, aunque sin poner en peligro la victoria ferrolana. Con el partido decidido, Lino López empezaba a dar mayores rotaciones entre todas sus jugadoras, incluso haciendo cambios de cuatro en cuatro, dándoles la oportunidad a todas ellas de que se pudieran despedir de la afición sobre la pista, llegándose al marcador final de 80-69.

Con este resultado, el Baxi Ferrol cierra su temporada en el 9º puesto de la tabla, con 14 victorias y 16 derrotas.

Baxi Ferrol: Sotolova (12), Joiner (7), Millán (4), Daniels (16), Melia (4) – también jugaron – Sánchez-Ramos (7), Samson (6), Somorrostro (0), Rodríguez (6) y Joris (18).

Innova-TSN Leganés: Lahuerta (10), Driessen (9), Dudasova (9), Sangaré (17), Dodson (6) – también jugaron – Bermejo (0), Espín (7), Togores (0), Soriano (0), Herlihy (6) y Andelova (5).

Árbitros: Jacobo Rial Barreiro, Juan Morales García-Alcaide y Sergio Acevedo Perera.

Parciales: 28-6, 26-15, 12-21 y 14-27.

Pabellón: A Malata