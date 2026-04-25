Faros y teas–(Julia María Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia María Dopico Vale y Piñeiro

Muchas cosas han ocurrido en Ferrol esta semana; todas interesantes y alentadoras. La clausura de la exposición Ferrol no Pasado. A vida cotiá, organizada por la Asociación Amigos del Museo de Ferrol que se despidió tras recibir más de tres mil visitas generando gran expectación y colaboración ciudadana o la inauguración de la primera

Feria del Libro de Galicia que parte de la ciudad naval hacia trece localidades, asistiendo entre otros, el alcalde, José Manuel Rey; el Director Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, librerías, editoriales, autores, la pregonera, Cristina Otero y la ciudadanía que responde siempre amorosamente ante el libro.

Eventos que dan vida a la hermosa ciudad de los faros, como el de Cabo Prioriño y como de faros también es A Coruña con el Faro Brigantium y los faros que iluminan todas nuestras costas y a todos los que las surcan.

Pero hay otras luces prendidas además de los faros: las antorchas, las teas. La Asociación Cultural O Facho sostiene la suya con firmeza y vuelve a resonar en mi camino como la campana de algún pueblo transitado hace muchos años que devuelve sus resonancias con encuentros de antiguos e inolvidables amigos: “No seu perfil antiguo admiro/o abismo mais profundo e escuro/ sinto ao cham o sentimento puro/ na vertigem física en que viro. / Mais ao seu lado, o seu sentir oscuro/ me desvorda a ser escravo seu. / A penas som gaivota e ela o ceo/ en que confundo un rumo tan seguro…/».

El 26 de abril la veterana entidad rinde el Homenaje Nacional “Abril de Lume e Ferro” con la música dos Tres Pés y las letras de Marica Campo y Lucía Vilariño para recordar a doce hombres de honor que allá por el año de 1846 liderados por el coronel Miguel Solís y Cuetos se declararon en rebeldía pronunciando la palabra ¡Libertad!; ese nombre sagrado que parece no dejar más que víctimas a su paso, entre ellas a los Mártires de Carral, fusilados en “espectáculo horroroso” que no debe de ser olvidado. In memoriam, con sumo respeto al “libertador de Galicia” y a sus oficiales.