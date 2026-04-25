O Parrulo Ferrol saca un gran punto en casa de los tricampeones de Europa

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

La buena dinámica de O Parrulo Ferrol en esta recta final de temporada continúa, sacando un buen punto en casa de los tricampeones de Europa, el Illes Balears Palma Futsal, al empatar 2-2, en la 26ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Son Moix (Palma).

El juego estaba igualado y disputado desde los primeros instantes, con un Jhoy buscando sorprender en el primer intento de los parrulos con un tiro desde casi media pista por raso que se iba rozando el palo.

El Illes Balears Palma Futsal no quería llevarse sustos iniciales, buscando tener la posesión del esférico, teniendo la primera llegada clara a los cinco minutos con un tiro cruzado de Rivillos desde el borde del área que lograba salvar Caio César con el pie.

Los locales querían adelantarse en el electrónico, con Lucao siendo determinante en el juego, creando problemas a O Parrulo Ferrol, como en una pared con Machado, pero que este primero no lograba concretar al primer palo.

Novoa quería compensar esto en los ferrolanos, poniendo a prueba el esquema de juego del Illes Balears Palma Futsal, en una buena jugada personal regateando a dos jugadores y quedándose solo delante de Dennis, pero su disparo dentro del área lo adivinaba el meta.

Los dos equipos no tardaban en llegar a las cinco faltas, a pesar de no haber grandes incidencias en este primer periodo, algo que acabaría siendo clave, al cometer O Parrulo Ferrol la sexta falta. Esto no lo desaprovecharía Fabinho para anotar de doble penalti raso colocado al palo y, poco después, Lucao estuvo a punto de ampliar distancias con un tiro desde el lateral del área a media altura que se iba fuera por muy poco, pero con este 1-0 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo empezaba con O Parrulo Ferrol buscando recortar distancias, teniendo una buena ocasión Novoa con un tiro desde el borde del área que despeja Dennis y, poco después, quien lo intentaba era Gonzalo Santa Cruz robando un balón en media pista, iniciando un rápido contragolpe, dejándosela a Morgato dentro del área, enviando el balón al larguero ante la salida del meta balear.

Quienes anotaban eran los locales en una rápida jugada personal de Ernesto por el lateral, con un tiro cruzado raso al palo contrario casi desde la línea de fondo, que ponía el 2-0 en el electrónico.

O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos en ningún momento, con Niko Vukmir intentándolo desde diez metros por raso que obligaba a Dennis a realizar una buena intervención y, en la siguiente llegada, Novoa la mandaba para dentro con un gol desde diez metros por raso.

El partido se le empezaba a complicar al Illes Balears Palma Futsal al ver Dennis su segunda amarilla en una subida al ataque, siendo expulsado, teniendo que entrar Carlos Barrón en pista y jugar en inferioridad. Esto lo sabía aprovechar O Parrulo Ferrol casi al límite del tiempo, en una buena jugada de equipo que acababa con un gol de Novoa por alto casi sin ángulo al segundo palo.

Los ferrolanos también tenían problemas en esta recta final del partido, al ser expulsado el entrenador Gerard Casas, mientras que el Illes Balears Palma Futsal iba con todo, jugando de cinco con Machado como portero-jugador y teniendo la última ocasión con un cabezazo de Ernesto al segundo palo que lograba evitar Caio César con una buena intervención, por lo que este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 34 puntos, en el 11º puesto de la tabla. Este martes los ferrolanos volverán a jugar, visitando al Jimbee Cartagena Costa Cálida, en la 27ª jornada, en un partido que se disputará a partir de las 21:00 horas, en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Charuto, Rivillos, Deivao, Ernesto – también jugaron – David Peña, Lin, Lucao, Piqueras, Machado y Carlos Barrón.

O Parrulo Ferrol: Caio César, Novoa, Diogo, Jhoy, Malaguti – también jugaron – Iván Rumbo, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Jhoy, Bruno Días, Rubén Orzáez, Niko Vukmir y Penezio.

Árbitros: Jorge González y Luis Mariano Sánchez, junto con Miguel Ángel Pérez como asistente y Sandra Santos como asistente (Comités madrileño y balear). Amonestaron a los visitantes Gonzalo Santa Cruz, Niko Vukmir y Malaguti. Expulsaron, por doble amonestación, al local Dennis y al entrenador visitante Gerard Casas.

Goles: 1-0 Fabinho (doble penalti) min.18, 2-0 Ernesto min.31, 2-1 Novoa min.32, 2-2 Novoa min.35.

Pabellón: Son Moix (Palma).