El Museo Naval de Ferrol y la SAF convocan el V Premio de Pintura de la Mar “ALMIRANTE 2026”

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Con el fin de promover la imagen cultural de la Mar y el interés público por la misma, «así como por cuantas manifestaciones relacionadas con estos temas desde el punto de vista artístico, pictórico y plástico», el Museo Naval de Ferrol y la Sociedad Artística Ferrolana (SAF), con el patrocinio de la Fundación del Museo Naval, convocan el V Premio de pintura de la Mar «Almirante 2026».

Según informan las bases del concurso, entre otras cosas, podrán participar todos los artistas que lo deseen, pudiendo presentarse obras de pintura al óleo y acuarela en tamaño libre, pero siendo el tema obligado en torno a la MAR y, si es posible, que guarden relación con Ferrol y con la Armada.

Todos aquellos pintores que deseen participar deberá enviar a la SAF (Apartado de Correos 339, 15480 Ferrol), la siguiente documentación: Una fotografía en color, tamaño 13 x 18 cm. de las obras que se presentan al premio (3 obras como máximo), título y medidas de la obra, material empleado, valoración en euros, nombre del autor, domicilio y teléfono móvil al dorso de cada fotografía y un Breve historial artístico del autor. El plazo de presentación y aportación de dicha documentación finalizará el día 15 de septiembre de 2026.

Recibida la documentación gráfica y documental, una Comisión nombrada al efecto seleccionará las obras que serán expuestas, actuando posteriormente esta misma Comisión como Jurado de Calificación. A todos los participantes se les comunicará la preselección realizada, debiendo los autores seleccionados presentar o enviar las obras admitidas, debidamente enmarcadas, al Museo Naval de Ferrol, Av. Irmandiños s/n, 15401 Ferrol, antes del 15 de octubre de 2026.

Todas las obras seleccionadas por el jurado serán expuestas en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol del 15 de octubre de 2026 al 11 de enero de 2027.

El artista ganador del presente concurso recibirá un premio en metálico de 1.000 euros y un trofeo. También habrá trofeos para los diferentes accésits que el jurado conceda. Este primer premio pasará a formar parte de la colección estable del Museo Naval de Ferrol donde será expuesto. Previo acuerdo con los propietarios, también podrían pasar a formar parte del Museo Naval de Ferrol el resto de los accésits que se concedan.

El Museo Naval de Ferrol, está ubicado en la Avenida Irmandiños, s/n (Arsenal de Ferrol) y su horario habitual de visitas es de martes a domingo, de 9:30 a 13:30 horas (fines de semana desde las 10:30 horas ). La entrada es gratuita, aunque se solicita una aportación voluntaria para su mantenimiento. Para más información el teléfono del museo es el 981 336027 y su correo electrónico, museonavalferrol@fn.mde.es