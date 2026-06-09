Cedeira acolle un concerto de Anxo Araujo o 23 de xuño

9 junio, 2026 Dejar un comentario 386 Vistas

Cedeira é un dos 13 concellos da provincia que vai acoller un dos concertos da Festa da Música, o programa impulsado pola Deputación Provincial da Coruña para conmemorar o Día Europeo da Música.

A praza de Floreal acolle a cita

 A praza de Floreal acolle a cita, que será o martes 23 de xuño a partir das 21.00 horas e que terá como protagonista a Anxo Araujo, unha das figuras emerxentes no panorama pop e indie galego.

Anxo Araujo ten tres traballos discográficos no mercado. “Plan de urbanismo para un novo couto mixto” é o orixinal título do primeiro, que viu a luz en 2021; seguiuno “Aprender a bailar”, en 2024, considerado pola crítica especializada como un dos mellores discos galegos dos últimos anos, cun estilo luminoso e indie pop cuxo son ten sido comparado co de bandas internacionais como Vampire Weekend ou Crystal Fighters.

O pasado ano sacou un EP con dous temas, “Viva a costa alentexana”, no que volve apostar polo seu pop de ritmos latinos de corte elegante e íntimo.

O concerto será ao aire libre e de balde para todo o público que queira asistir. Coa Festa da Música, a Deputación da Coruña aposta pola creación musical galega e pola descentralización da oferta cultural.

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