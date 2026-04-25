El grupo ‘Qvinta Essençia’ actúa en Ortigueira

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El Concello de Ortigueira programa este miércoles 1 de mayo, a las 20:30 horas, un espectáculo de música del Siglo de Oro. El emblemático teatro da Beneficencia se convertirá en el escenario de «El sentir de mi sentido», un espectáculo a cargo del prestigioso grupo vocal ‘Qvinta Essençia’ que explora la extraordinaria vitalidad del repertorio lírico polifónico de la España de esa época

La concejala de Cultura, Ana Cartelle, ha destacado la relevancia de esta cita señalando que “es un privilegio para Ortigueira contar con una formación de la talla de ‘Qvinta Essençia’, cuyo trabajo no solo destaca por su calidad técnica y sonora, sino también por una labor de investigación y recuperación patrimonial que nos permite redescubrir nuestras raíces”.

Según explica la edil, este concierto representa “una oportunidad única para que los vecinos y visitantes disfruten de una música que en su día fue la vanguardia de las cortes europeas”, ahora interpretada con una sensibilidad contemporánea que la hace accesible para todos los públicos.

El espectáculo propone una inmersión en la comunión artística entre los poetas renacentistas más ilustres y los grandes maestros de la polifonía española. A lo largo del recital, el público podrá apreciar cómo los versos de Garcilaso de la Vega, Juan Boscán o Lope de Vega cobran una nueva dimensión a través de las composiciones de figuras como Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales o Juan Vázquez.

El programa se divide en dos bloques que transitan desde el madrigal temprano de influencia italiana hasta las piezas más puramente ibéricas, incluyendo obras de Pedro Guerrero, Rodrigo de Cevallos o Antonio Cebrián. La recuperación histórica de estas piezas, muchas de ellas testimonios vivos de la vida musical profana de mediados del siglo XVI, convierte este concierto en un acto de justicia cultural.

En palabras de la concejala de Cultura, la apuesta del Concello por este tipo de eventos busca “democratizar el acceso a la música antigua y poner en valor el patrimonio inmaterial que supone la lírica del Renacimiento hispano”.