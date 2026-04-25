Un total de 13.993 alumnos se incorporarán a 4º de Infantil el próximo curso, con un 31,6% de las plazas libres

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Un total de 13.993 alumnos se incorporarán el próximo mes de septiembre a las aulas de 4º de infantil, según los datos provisionales de admisión en el proceso de escolarización. Así lo ha avanzado este sábado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, en una visita al Colegio Plurilingüe de Sestelo-Baión, en Vilanova de Arousa, donde ha recordado que este lunes cada centro pondrá a disposición de las familias los listados provisionales de admitidos.

El titular del departamento educativo de la Xunta ha explicado que esta cifra de admisión supone que quedaron libres el 31,6% de las plazas, un total de 6.473 de las 20.466 ofertadas por el Gobierno gallego. Asimismo, ha destacado que casi el 97% del alumnado que se incorpora al sistema logró una plaza en el centro escogido como primera opción, es decir, un total de 13.558 alumnos.

Por otro lado, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que el 3% que no consiguió la primera opción, 435 alumnos, se le asignará una plaza en otro colegio sostenido con fondos públicos de su entorno a través del proceso de baremación previsto en estos casos.

Con todo, los listados definitivos se publicarán 15 de mayo y, a partir de ahí, deberán proceder a la matriculación. Para el alumnado de Infantil y Primaria el plazo abarcará del 20 al 30 de junio, mientras que para el de ESO y Bachillerato será de 23 de junio al 7 de julio.

Por provincias, en Lugo se ocupan el 73,5% de las plazas (1.671 alumnos), seguida de A Coruña con el 71,6% (6.009 alumnos), Ourense con el 65,9% (1.352 alumnos) y Pontevedra con el 64,1% (4.961 alumnos).

En lo que se refiere a las siete ciudades, el mayor nivel de ocupación se da en Lugo con el 87,5% (607 alumnos), seguida de A Coruña con el 84,7% (1.377 alumnos), Santiago de Compostela con el 81% (648 alumnos), Pontevedra con el 79,1% (525 alumnos), Ferrol con el 71,3% (358 alumnos), Vigo con el 70% (1.578 alumnos) y Ourense también con el 70% (615 alumnos).