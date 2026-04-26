Natividade González despide a última edición das Residencias Artísticas Mariñán co compromiso de facer «que sigan crecendo» nas vindeiras convocatorias A deputada de Cultura, acompañada polas persoas comisarias e participantes, subliñou que esta iniciativa é xa «unha referencia» no país. As persoas participantes destacan o tempo, a convivencia e a experimentación como claves do proceso creativo.
O Pazo de Mariñán, en Bergondo, acolleu esta semana o acto de despedida das Residencias Artísticas Mariñán 2026, convocadas pola Deputación da Coruña, nun encontro no que participaron a deputada de Cultura, Natividade González, así como as persoas comisarias e participantes das diferentes residencias, que compartiron a súa experiencia e o desenvolvemento creativo dos seus proxectos.
A edición que agora remata, iniciada o pasado 13 de abril, foi a que contou cun maior número de proxectos seleccionados, pasando dos oito en 2025 aos quince nesta convocatoria, consolidando así este programa como un espazo de referencia para a creación contemporánea.
Durante o acto, púxose en valor o papel destas residencias como espazo de apoio aos procesos de creación, ofrecendo tempo, espazo e acompañamento ás persoas participantes para desenvolver os seus proxectos en condicións axeitadas.
Na súa intervención, Natividade González destacou que é a primeira vez que creadoras e creadores de contido forman parte deste programa e reafirmou o seu compromiso como deputada de Cultura para que «as Residencias Artísticas Mariñán sigan crecendo». «Estas residencias son todo un referente para o noso país», afirmou. A deputada salientou tamén a profesionalidade das persoas comisarias, Roberto Abuín (literatura e pensamento), Aitana Cuétara (música) e Xiana Iglesias (creación de contidos socioculturais en redes).
Residencia de música
Na modalidade de música participaron O Xoán Faiado (Xoán Fórneas), Gallaecia Ensemble Barroco (María José Pámpano López, Mario Braña Gómez, Elena Vázquez Ledo, Saúl Puga Amoedo, Roberto Alonso Álvarez e Marta López Fernández), Tránsito (Daniel Pardo Maroño e Carlos Guerrero Bullejos) e PAVA (Lucía Aldao, Diego Delgado, Pablo Silva e David Santos).
Diego Delgado puxo o foco nas relacións xeradas durante a estancia, sinalando que «as persoas é o máis destacábel» e valorando «estar rodeado de persoas procedentes de distintas disciplinas». Tamén apuntou «o importante que é a experimentación e non ter unha data de entrega». Na mesma liña, Lucía Aldao subliñou a importancia de traballar sen presión, aínda que advertiu da necesidade de «non romantizala».
Xoán Fórneas incidiu na relevancia do tempo nos procesos creativos: «equivocarnos, probar, experimentar… é fundamental», afirmou, engadindo que «cando tés ese tempo, as cousas saen moito mellor que cando directamente debes dar un resultado». Tamén salientou o equipo das residencias e resumiu a experiencia indicando que «compuxemos cancións, esbozamos as bases estéticas do proxecto… saímos moi felices».
Residencia de literatura e pensamento
Na de literatura participaron Javier Humberto Rodríguez Alonso, co proxecto ‘Nunca morreramos tan xuntos’, e Petra Iglesias Gallego, con ‘Disforia: unha mancha de pel allea’, desenvolveron as súas propostas, mentres que na de pensamento participaron Cristina Rodríguez Barrado, con ‘PIM PAM PUM: un entroido!’, e Carlos Fernández López, con ‘Curvas e pregos. Escuma ou Crinas’.
Javier Humberto Rodríguez, que prepara unha obra sobre a resistencia antifascista, destacou o tempo dispoñíbel para «investigar, facer entrevistas, preparar os esquemas e os personaxes, atopar historias incríbeis na historia da resistencia deste país».
Pola súa parte, Petra Iglesias falou do obxecto do seu proxecto, onde conflúen varias disciplinas, e que está centrado «na disforia, como problema estrutural que padecemos as persoas trans». Agradeceu as facilidades para a creación e a «linda combinación» de persoas que conviviron ao longo de varios días nas residencias.
Creación de contidos
Na área de creación de contidos socioculturais en redes sociais desenvolvéronse os proxectos ‘CienciA: catro pioneiras galegas’, de Yeray Folgar Cameán; ‘Cultura ao descuberto’, de Candela Lola Battiato Miñones; ‘carlotaghatos’, de Carlota Casal Ramos; ‘Séculos Escuros’, de Laura Villar Loureiro; e ‘Adochinto’, de Leticia Mayán Rodríguez.
Laura Villar explicou que unha das finalidades da súa participación foi a investigación para o seu proxecto arredor do traxe galego, co obxectivo de «non quedar soamente co aspecto folclórico, senón darlle contexto ao proceso», e agradeceu o acompañamento recibido, que lle deu «moita seguridade». Tamén Leticia Mayán puxo en valor o tempo para deterse a analizar, investigar e reorientar o proxecto.
Valoracións das comisarias
O comisario das residencias de literatura e pensamento, Roberto Abuín, puxo en valor que «existan este tipo de espazos no noso país» e destacou que a convivencia ao longo de varios días favorece que «dáse convivencia artística, intelectual, créanse amizades, técense redes», algo que «é o que levamos dentro cando saímos».
Aitana Cuétara salientou a importancia de contar con «eses procesos que tamén permitan o erro, para que poñan a súa creatividade diante e, se non funciona, que o volvan tentar», mentres que Xiana Iglesias definiu as residencias como «un bo espazo no que poder profesionalizarse un pouquiño máis», ademais dun lugar «marabilloso para se xuntar, desvirtualizar, crear sinerxías».