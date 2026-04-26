Fálame da emigración’ de Afundación en Ares

Afundación, a Obra Social de ABANCA celebrou esta semana en Ares unha nova sesión do seu programa interxeracional «Fálame da emigración» no CPI As Mirandas, o segundo encontro neste centro.
Achegar ao alumnado as experiencias das persoas maiores na emigración é o fío condutor deste proxecto, que celebra a súa X edición e no que participan estudantes de secundaria e bacharelato e persoas maiores voluntarias, socias dos espazos +60 de Afundación.
Nesta edición «Fálame da emigración», do mesmo xeito que o outro programa interxeracional de Afundación «Falamos da escola», desenvolveranse en centros educativos de Ares, Fisterra, Marín, Monforte, Ourense, Trazo, Santiago, Sarria, O Saviñao e Vigo, aos que se incorporarán novas localidades nos vindeiros meses.
No encontro, voluntarios do Espazo+60 Afundación de Pontedeume e 40 estudantes de 2º de ESO dialogaron na aula sobre a experiencia dos maiores na emigración e a visión de ambos sobre o pasado e o presente dos movementos migratorios.
Tras 10 anos de implantación dos seus programas interxeracionais, desde a área de Maiores de Afundación realizouse unha avaliación de impacto entre o alumnado dos centros participantes nos cursos 2023-2024 e 2024-2025 que mostra como inciden significativamente na transmisión dunha imaxe social positiva e na redución dos estereotipos negativos sobre o envellecemento entre o alumnado. No estudo participaron 543 estudantes de 16 centros de secundaria, que responderon o Cuestionario de Estereotipos Negativos sobre o Envellecemento (CENVE) ao principio e final do programa.
A conclusión é que, aínda que inicialmente o 77% do alumnado tiña xa niveis baixos ou moi baixos de estereotipos negativos sobre o envellecemento, tras a súa participación no programa, a porcentaxe incrementouse ata o 89% do alumnado. Así mesmo, outro dos indicadores da avaliación revelou que, tras a participación, a porcentaxe dos estudantes que pensaban que ambas as xeracións teñen algo ou bastante en común subiu do 68 ao 76%.
«Estes resultados, sumados ás avaliacións que realizamos durante os 10 anos de implantación dos programas entre o alumnado participante, as persoas voluntarias e os docentes, mostran a súa potencialidade e a necesidade de seguir traballando en proxectos interxeracionais que contribúan a unha maior cohesión social. Sen dúbida ratifican o que recolle o Informe Mundial de Idadismo da OMS que subliña que as actividades educativas e as intervencións de contacto interxeracional son, xunto ás políticas e a lexislación, as estratexias máis eficaces para combater o idadismo», subliña Sabela Couceiro, coordinadora da área de Maiores de Afundación.
A DINÁMICA DO PROGRAMA
A partir do relato experiencial da emigración vivido en primeira persoa, doutros recursos didácticos proporcionados por Afundación (documentales, guías didácticas, etc.) e de traballos dos escolares sobre os seus vínculos familiares coa emigración, alumnado e maiores establecen un diálogo e reflexionan acerca das motivacións para emigrar, as dificultades, os aprendizaxes, as semellanzas da emigración das persoas maiores e a actual, un intercambio especialmente enriquecedor se hai alumnado inmigrante na aula.
O proxecto proporciona un marco de aprendizaxe no formal que favorece a curiosidade, a empatía e a motivación do alumnado, á vez que contribue a establecer vínculos entre estudantes e maiores basados na escoita, o respecto e o recoñecemento mutuo e a desmontar estereotipos por ambas partes, en línea co modelo de educación transformadora promovido por Afundación.
Por outro lado, seguindo a línea estratéxica de «El valor de la experiencia» da Área de Maiores dea entidade, o proxecto favorece que as persoas maiores se sintan escoitadas, útiles e que vexan recoñecida a súa contribución á comprensión dun capítulo esencial da nosa historia recente.