Ferrol vivirá un sábado de derbis en A Malata con una cita solidaria por Julieta

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El pabellón y el estadio de A Malata acogerán este sábado 2 de mayo una intensa jornada deportiva marcada por los derbis gallegos, en una cita que combinará fútbol, fútbol sala y solidaridad.

El primero de los encuentros será el que enfrente a Racing de Ferrol y Pontevedra CF a partir de las 16:15 horas, correspondiente a la 35ª jornada de la Primera Federación. Posteriormente, a las 20:30 horas, será el turno del fútbol sala con el duelo entre O Parrulo Ferrol y Noia Portus Apostoli, dentro de la 28ª jornada de la Primera División.

Entre ambos partidos, a las 18:15 horas, el entorno de A Malata acogerá la ‘Xuntanza por Julieta’, una iniciativa solidaria impulsada por O Parrulo Ferrol para colaborar en la investigación del síndrome de Rett, enfermedad que padece la niña ferrolana. El evento contará con un megasorteo solidario, cuya primera parte se celebrará durante la propia xuntanza y se completará en el descanso del partido de fútbol sala con nuevos premios.

Las rifas tendrán un coste de 2 euros y estarán disponibles desde el martes 28 de abril en Cafetería Golden (avenida de Esteiro, 18), Avanti (calle Dolores, 40) y Prink Ferrol (carretera de Castilla, 176).

Además, gracias a la colaboración entre ambos clubes ferrolanos, los abonados del Racing y de O Parrulo podrán beneficiarse de un 50% de descuento en las entradas para los respectivos encuentros, presentando su carné en taquilla u oficinas.

En el caso del partido de fútbol, las entradas para abonados de O Parrulo estarán disponibles hasta el viernes 1 a las 14:00 horas en las oficinas del estadio, sin venta el día del partido debido a su consideración de alto riesgo. Los precios serán de 12,50 euros en Tribuna, 10 euros en Preferencia y 7,50 euros en Fondo Norte.

Por su parte, los abonados del Racing podrán adquirir localidades para el encuentro de fútbol sala en la oficina de O Parrulo Ferrol (lunes a jueves de 10:30 a 13:00 horas y el martes también de 16:00 a 20:00 horas), con precios de 8 euros para adultos, 5 euros para menores de 18 años y acceso gratuito para menores de 6 años.

Ferrol vivirá así una jornada deportiva y solidaria que reunirá a las aficiones en torno al deporte y a una causa benéfica.