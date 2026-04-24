Eventos para este finde, 25 y 26 de abril, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–« Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones» (Francisco de Asís)

Día 25

–Día Mundial del Paludismo.

–Día del ADN.

–Día mundial de los pingüinos.

–Portugal: Revolución de los Claveles.

Día 26

–Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos

Día 25

Marcos, Hermógenes, Evodio y Herminio y Calixta.

Día 26

Festividad de Nuestra Señora del Buen Consejo, y de los Santos Isidoro de Sevilla (santo patrón de las facultades de Filosofía y Letras), Basilio, Pedro y Cleto.

–Todos los que han nacido los días 25 y 26 de abril tienen el signo del zodiaco Tauro.

TAL DÍA COMO HOY

Día 25

(1761)-Nació en Ferrol Juan José Caamaño y Pardo. Conde de Maceda y Grande de España

(1886)-Nació en Ferrol Ramón Aguilar Pérez. Carpintero de ribeira que fundó un pequeño astillero en Fene que dio origen a la factoría Astano, hoy Navantia.

(1974)- “Revolución de los claveles“, alzamiento militar incruento que pone fin en Portugal al régimen dictatorial conocido como “Estado novo”, fundado por Salazar.

Día 26

Tal día como hoy en 1968 primer concierto, en Santiago, del que se conocería como Voces Ceibes, del que formó parte el nedense Vicente Araguas.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE FINDE

El tiempo en Ferrol para este fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026 se presenta estable, con temperaturas agradables que rondarán los 19-20 °C de máxima y cielos que alternarán entre nubes y claros.

Sábado 25 de abril: Se espera que la jornada comience con bancos de niebla o nubes bajas. Conforme avance el día, el cielo quedará parcialmente despejado con algunos intervalos nubosos. La probabilidad de lluvia es muy baja, cercana al 0-10%. El viento soplará con intensidad moderada desde el noreste, lo que podría aumentar la sensación de frescor a pesar de las máximas suaves de 19 °C.

Domingo 26 de abril: La nubosidad será algo más persistente que el sábado, manteniéndose el cielo cubierto o muy nuboso gran parte del día según la AEMET. No obstante, las temperaturas máximas podrían subir ligeramente hasta alcanzar los 22 °C en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación sigue siendo baja (alrededor del 10-30%)

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

FERIA DEL LIBRO (Plaza de la Constitución)

Sábado 25, a las 12.00 h dará inicio la lectura homenaje a Otero Pedrayo con representantes del Ateneo Ferrolán y música tradicional.

A las 17:00 h, cuentacuentos musical Oto o xigante comenubes y a las 18.30 h, encuentro sobre la creación de manga con Fidel de Tovar y Dani Bermúdez.

Domingo 26, a las 11.45 h tendrá lugar la presentación musical del libro Xanelas ao mundo, y a las 12.30 horas, taller infantil Xogamos co porquiño do San Martiño.

Por la tarde a las 17.30 horas, teatro familiar con la obra Contos de lobo de Teatro Ghazafelhos y a las 18.30 horas, presentación de la traducción al gallego de Medea y Fedra de Séneca.

EN EL CONCELLO DE FERROL

Día 25

12.30h.- El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste a la lectura-homenaje a Otero Pedrayo, Fundación Otero Pedrayo y Ateneo Ferrolán. Plaza de la Constitución.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste al partido del Baxi Ferrol-Leganés. Pavillón A Malata.

Día 26

13.45h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste a la entrega de premios de la II Fase: Liga Provincial A Coruña individual y conjuntos Gimnasia Rítmica escolar, Promoción y Prebase. Pabellón A Malata.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la gala con motivo del Día Internacional de la Danza. Auditorio de Caranza.

20.30h.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste al partido del Racing de Ferrol-Real Avilés. Estadio A Malata.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

Día 25

–A las 19.00 horas en el Pabellón de A Malata encuentro entre el Baxi Ferrol-Leganés.

–A las 19.00 horas en el Pabellón de Esteiro encuentro entre el Valdetires y el Bembibre.

Día 26

–Durante la mañana, en el Pabellón de A Malata II Fase: Liga Provincial A Coruña individual y conjuntos Gimnasia Rítmica escolar, Promoción y Prebase. Entrega de premios a las 13,45 h.

–A las 20.30 horas en el estadio municipal de A Malata encuentro entre el Racing de Ferrol y el Real Avilé

En Narón

Este fin de semana destacado evento deportivo con la celebración, por primera vez en el municipio, del Campeonato de España Máster de Powerlifting. La cita tendrá lugar este sábado en el Pabellón Campo da Serra y continuará el domingo con la disputa del Campeonato regional del Noroeste de esta disciplina. Las competiciones darán comienzo en ambas jornadas a las 9:00 horas. El sábado se prolongarán hasta las 23:15 horas, mientras que el domingo rematarán alrededor de las 16:00 horas. En total, tomarán parte en las diferentes sesión y categorías 137 deportistas. El evento está organizado por el Club Power Fénix y la Asociación Española de Powerlifting, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Narón.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

Día 25

A las 10.00 horas, en la Domus Ecclesiae reunión de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia

A las 19.00 horas celebración de la Liturgia Divina en rito armenio, en la iglesia de Santa María de Brión-Ferrol

Organiza la comunidad armenia residente en la comarca de Ferrol.

En As Pontes

–A las 19.30 horas en la iglesia de Santa Marí, Jornada de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Organiza a delegación diocesana de Pastoral Vocacional.

OTRAS ACTIVIDADES

En Pontedeume

Este sábado, día 25,y el domingo se celebrará la segunda edición de Merca Queso, que tendrá lugar en la Alameda de Raxoi. En el marco de esta cita, la Diputación colabora con la organización de una demostración culinaria al frente de Nair González, del restaurante Muelle 43 (Mugardos).

La cocinera elaborará distintas propuestas gastronómicas alrededor del queso: guiso de pulpo con queso de Arzúa, tosta de vieira con crema de queso y cítricos, filloas de merluza con Galmesan y dulce de requesón con nueces y miel. Las demostraciones tendrán lugar el sábado a las 11:30, 13:30 y 18:00 horas, y el domingo a las 11:30, 14:00 y 17:30 horas.

San Sadurniño

Este domingo, día 26, San Sadurniño acogerá la XXIX Feria de la Plantación, el escaparate de la producción floral y de planta ornamental de la comarca que también reunirá artesanía y otros artículos relacionados con este mundo. En este evento, la Diputación colabora con una demostración culinaria del chef André Arzúa, de Espacio Abella (Santiago de Compostela), que presentará un lingote meloso de ternera gallega con mahonesa de chipotle y risotto de shiitake, así como una tarta de queso de Arzúa con crumble de manzana y mermelada de arándanos. Los pases se desarrollarán a las 11:30, 13:00 y 18:00 horas.

EXPOSICIONES

–En la oficina de turismo de la plaza de España muestra itinerante de madera torneada “Contornos”. Se trata de una exposición organizada por el Ayuntamiento de Xermade, y en la que colabora la Xunta de Galicia y Artesanía de Galicia. Podrá visitarse hasta el 1 de junio en horario de la oficina de domingo a jueves de 9.00 a 14.00 horas, y los

viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas).

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–Exponav acoge en la sala Carlos III la exposición «La mujer en la pintura» organizada por la Sociedad Artística Ferrolana.

La exposición,puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre. Hasta el 3 de mayo.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra dedicada al 300 aniversario del Departamento Marítimo del Norte. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.