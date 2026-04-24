La simulación de un caso de la Corte Internacional de Justicia de la ONU reunió a unos 60 estudiantes en el Campus Industrial de Ferrol

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros; y la concejala de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, Elvira Miramontes, inauguraron, este viernes, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, la primera edición del Atlantic Moot Court (AMC), la simulación de un caso de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que participan cerca de 60 estudiantes de grado de distintos puntos de España.

En su intervención, Ana Ares quiso agradecerle al coordinador del grado en Relaciones Internacionales, Jorge Quindimil, todo el trabajo que realiza a favor de esta titulación interuniversitaria al tiempo que resaltó “el acierto” que supuso de haberle propuesto al alumnado poner en marcha esta simulación de la Corte Internacional de Justicia.

También se dirigió a las cinco alumnas que integran el Comité Organizador, Belén Míguez, Irene Rodiles, Laura Yáñez, María Halcón y Eva Maseda, a quienes felicitó por haber aceptado este reto y por “salir de su zona de confort”.

Por su parte, Martina Aneiros, reafirmó el apoyo de la Xunta de Galicia a este tipo de eventos que forman parte de la apuesta del ejecutivo gallego “por una formación de calidad que dé salida a profesionales óptimos y óptimas en sus áreas”.

Del mismo modo, Elvira Miramontes trasladó el “orgullo” del Ayuntamiento de Ferrol después de la puesta en marcha de esta iniciativa, destacando que “la educación, el debate y la participación son parte de la construcción de una ciudad más preparada, más justa y más dialogante”

Al final del acto de inauguración, dio comienzo la conferencia conferencia “Desorde mundial e convulsións xeopolíticas en Oriente Medio”, impartida por el codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (iecah), Jesús A. Núñez Villaverde.

Esta ponencia fue organizada en el marco de los Seminarios de Formación de Internacionalistas del grado el Relaciones Internacionales que financia el Campus Industrial de Ferrol y, en colaboración, con la Asociación de Internacionalistas de Galicia (ASIG), en la Facultad de Humanidades y Documentación. Abordaron cuestiones vinculadas al derecho Internacional Humanitario y a los conflictos armados

Ya por la tarde, la partir de las 15:30 horas, divididos en 6 equipos, los cerca de 60 chicos y chicas inscritos en esta primera edición de el Atlantic Moot Court, simularon un caso en el que se abordaron cuestiones vinculadas al derecho Internacional Humanitario y a los conflictos armados. Participa alumnado de la Universidade da Coruña (UDC), de la Universidade de Vigo (UVigo), de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), de la Universidad de León, de la Universidad de Salamanca (USAL), de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Universitat Autòmoma de Barcelona (UAB).

La Facultad de Humanidades y Documentación fue el lugar elegido para realizar esta simulación del caso en la que ejercieron como jueces y juezas, el profesor de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Bautista Jiménez; la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), Laura Esperanza Aragonés Molina; así como las profesoras de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), María Isabel Lirola Delgado y Carmen Montero Ferrer.

El Atlantic Moot Court (AMC) está organizado por la Universidade da Coruña (UDC), a través del Campus Industrial de Ferrol y de la Facultad de Humanidades y Documentación, en colaboración con la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Justicia, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, con el Ayuntamiento de Ferrol y con KNM Abogados, Cafetería Kalua y Rodríguez Trujillo Abogados.



