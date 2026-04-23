Difícil doble compromiso a domicilio de O Parrulo Ferrol ante Illes Balears Palma Futsal y Jimbee Cartagena

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Días muy intensos los que le esperan a O Parrulo Ferrol, afrontando dos partidos a domicilio en pocos días. Empezarán este sábado visitando al Illes Balears Palma Futsal, en la 26ª jornada de la Primera División, que se disputará a las 18:00 horas, en el Pabellón de Son Moix (Palma de Mallorca) y, casi sin descanso, su siguiente destino será el Jimbee Cartagena Costa Cálida, en la 27º jornada, que se disputará el martes, a las 21:00 horas, en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

Antes de coger el primer avión que los lleve a tierras baleares a primera hora de este viernes, comparecían en rueda de prensa el jugador Borja y el entrenador Gerard Casas, celebrada en la tarde del jueves en el Pabellón de A Malata, ofrecida por Noaru Apartamentos & Gourmet, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

El joven jugador parrulo afronta los entrenamientos con el primer equipo “con mucha ilusión”, con el objetivo de “mejorar cada día, ser un poco mejor de lo que era el día anterior”, siendo “increíble” poder tener esta experiencia compartiendo vestuario con jugadores convocados con la selección española como Novoa y Gonzalo Santa Cruz; además de Bruno Días en Brasil o Niko Vukmir con Croacia, reconociendo que estaba “disfrutando muchísimo.”

Borja ya sabe lo que es jugar con el primer equipo, teniendo minutos en la Copa Galicia, en una experiencia “increíble”, formando parte de la plantilla de “un club en el que llevo aquí más de diez años” y pudiendo jugar delante de la afición parrula “es algo impresionante.”

Además de su participación con el primer equipo, Borja lo compagina con el filial del Autos Vial O Parrulo “B”, en la Primera Futgal, esperando en esta recta final de la temporada “poder ganar todos los partidos que quedan y ojalá poder ascender de categoría”, con el sueño de poder jugar en la Preferente Futgal, en este primer año de nuevo proyecto del segundo equipo parrulo.

Gerard Casas: “Visitaremos dos pistas muy complicadas, pero sin nada que perder”



El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, reconocía que les esperaba un viaje “muy largo” que iniciarán este viernes con la primera parada en Palma de Mallorca y finalizarán este martes en Cartagena, en la que visitarán “dos pistas muy complicadas, pero sin nada que perder”, afrontando estos dos partidos “con muchas ganas de competir”, con el objetivo “de dar la sorpresa y ser nosotros mismos”. O Parrulo Ferrol quiere en estos partidos “disfrutar y con 33 puntos creo que podemos hacerlo.”

El primer partido será ante “un equipazo” como es el Illes Balears Palma Futsal, que llega a este enfrentamiento “en un muy buen momento cerca de jugar la Final Four de la Champions”, algo que demostraron en su último partido a domicilio ante Noia Portus Apóstoli, mientras que en el Pabellón de Son Moix “son muy fuertes”, por lo que esperaba que “nos vayan a someter y ponérnoslo muy complicado”, teniendo que hacer O Parrulo Ferrol “las cosas muy bien en todas las facetas del juego para estar en el partido, tener opciones y poder ganar.”

Para el siguiente enfrentamiento del martes ante Jimbee Cartagena Costa Cálida “ya veremos como llega el equipo”. Primero de todo “hay que recuperar el esfuerzo del sábado al martes”, con un segundo viaje de por medio hasta tierras cartageneras. Espera un partido “parecido” al de Illes Balears Palma Futsal, ante los vigentes bicampeones de liga “ante uno de los mejores equipos del mundo que también jugará la Final Four de Champions.”

Gerard Casas recordaba que en la primera vuelta en el Pabellón de A Malata “a uno de los equipos le ganamos” como fue al Illes Balears Palma Futsal “y al otro le ganamos”, en referencia al Jimbee Cartagena Costa Cálida, pero ahora a domicilio “es evidente que será muy difícil”, pero está convencido de que “haremos nuestro mejor partido, disfrutar en pista y poder sumar puntos.”