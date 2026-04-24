El BBCA masculino se juega sus opciones de Final Four ante Porriño Baloncesto

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El Costa Ártabra recibe este sábado 25 de abril al Porriño Baloncesto en el pabellón Pabellón Javier Gómez Noya, en un encuentro que se disputará a partir de las 18.00 horas y que puede resultar decisivo para las aspiraciones del conjunto ferrolano.

El partido, correspondiente a la Primera División Nacional, se presenta como una cita clave para el equipo local, que necesita la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificarse para la Final Four.

El Costa Ártabra afronta el choque con la intención de hacerse fuerte en casa y apoyarse en su afición ante un rival exigente. Por su parte, el Porriño Baloncesto llega tras una racha de resultados irregulares, aunque cuenta con una plantilla competitiva que no refleja su posición actual en la clasificación.

El encuentro marcará un momento importante en la recta final de la temporada, en la que cada resultado resulta determinante para los objetivos de los equipos implicados.

Desde el club ferrolano se hace un llamamiento a la afición para acudir al pabellón y respaldar al equipo en un partido clave.