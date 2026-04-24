El Baxi Ferrol cierra su temporada este sábado en A Malata ante el Innova-TSN Leganés

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Último capítulo de la temporada para el Baxi Ferrol, cerrando su participación en la Liga Femenina Endesa, ante el Innova-TSN Leganés, en un partido que se disputará el sábado, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata, en un partido solidario en el la entidad ferrolana destinará parte de la recaudación a Julieta, la niña ferrolana con síndrome de Rett, además de un sorteo solidario con regalos cedidos por varios clubes de la categoría.

Lino López siempre plantea los partidos “de la misma manera”, afirmaba en la rueda de prensa previa de este viernes, ofrecida por Reganosa, aunque en este partido “ya no tengamos opciones de playoff”, asegurando que el equipo dará el máximo “y hemos trabajado como si fuera el más importante de la temporada”, con el objetivo de acabar su temporada “con buenas sensaciones, se lo merece el club y la afición.”

Se verán las caras ante un cuadro madrileño “que ha sido la gran sorpresa del año”, al clasificarse para la Copa de la Reina y para el playoff por el título, por lo que espera que sea “un buen partido y duro”, ante jugadoras “de primer nivel e internacionales”, aunque con un final diferente al de la primera vuelta.

En esta temporada el Baxi Ferrol “ha tenido una identidad”, que se suma a la masa social “que cada año va a más, con un mayor ambiente en el pabellón”, siendo este “el mayor logro que ha conseguido el club”, lo que sentía orgullo.

Sobre la pista estos meses de competición “han sido durísimos” con tres bajas de larga duración y contar solo con nueve jugadoras senior “con nuestra fisio, Silvia, ayudando como una jugadora más, los medios son los que son” y lo primordial “es la subsistencia del club, por encima de resultados o clasificación”. Las jugadoras ante estas adversidades “han redoblado en esfuerzos” para sacar adelante los partidos con la doble competición “y este año estar a una victoria de playoff y a una canasta de Copa, es el gran éxito de la temporada.”

Lino López reconocía que ya llevaba “mucho tiempo” planificando la próxima temporada, pero en estos momentos se centraba “en el trabajo del día a día” para llegar al partido de este sábado “en las mejores condiciones posibles, no entiendo el baloncesto de otra forma.”