O II Pasea e Tapea por Valdoviño encara o seu terceiro e último fin de semana

23 abril, 2026

Dezaoito establecementos hosteleiros do municipio servirán as súas elaboracións de venres a domingo no certame organizado polo Concello.

A segunda edición do Pasea e Tapea por Valdoviño entra na súa recta final. Esta fin de semana a cidadanía terá a última oportunidade para degustar as saborosas elaboracións realizadas polos dezoito establecementos de hostalería que participan no certame organizado polo Concello.

Será de venres a domingo, en tres horarios diferenciados segundo o local, e ao prezo único de 2,5 euros.

A concelleira de Turismo e Cultura, Rosana García, valoraba positivamente a resposta cidadá á iniciativa, coa que o Concello busca apoiar o sector hosteleiro en tempada baixa, dando visibilidade aos negocios e procurando novos argumentos para visitalos e desfrutalos, e tamén promocionar o municipio a través da súa gastronomía.

Precisamente será a clientela a que decida cos seus votos a mellor tapa do concurso.

Para isto, deberá percorrer todos os establecementos, probar as súas elaboracións, selar a cartilla e introducila na urna coa súa elección e teléfono de contacto. A próxima semana realizarase o reconto e tamén o sorteo da comida ou cea no local gañador entre as tarxetas recepcionadas.

Non será o único premio. Con cada tapa o cliente recibe un boleto que, cuberto, pode entregar tamén en urna e participar así no sorteo de tres cestas con produtos gastronómicos do territorio. Produtos adquiridos na cooperativa de Lago, na Tenda de Meirás e máis á produtora local Ay Carmen -o pasado ano a compra fíxose na cooperativa de Meirás-.

A relación de locais participantes no certame é a seguinte, segundo o horario de apertura:

Venres e sábadosde 20:30 a 22 horas e sábado e domingo de 12:30 a 14:30 horas

Pide&Pika: Tentación crocante

Café Bar Piruliña: Delicatessen do mar de Valdoviño

Os Dous de Sempre: ovos e zorza

Casa Marino: Niño de ovo de codorniz

Campo García: Panipuri recheo de longaniza

Las Olas by Pantín: Midnight Blues

A Cepa: Ovos encapotados con pastel de porro

O Garaxe: Delicias de chocos

Kami: Brocheta de polo doce

Teleclub Vilaboa: En Vilaboa quero quedar

Venres e sábados de 20:30 a 22 horas

A Madriña: Timbal de rabo de vaca ao viño tinto

O Castro: Canastilla crocante de roupa vella

Porta do Sol: Tenreira ao caldeiro

Sábados e domingos de 12 a 14 horas

A Torre do Lago: Do mar a Torre

O Bichesco: Hot dog de cocido

A Trasanquesa: Callos

Morriña: Roliño Morriña

A Taberna do Puntal: Empanada de cocido

Lea también

Fene acolle unha nova edición da Xuntanza de Palilleiras con máis de 300 participantes

O encontro reunirá 25 escola e 316 palilleiras de toda Galiza no pavillón A Xunqueira …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *