Valdoviño ha iniciado un curso básico y avanzado de cocina

Ocho vecinos participan desde esta semana en el curso básico y avanzado de cocina organizado por el Ayuntamiento de Valdoviño en el marco del Plan Municipal Mellora. Un programa que busca facilitar la inserción laboral de personas en situación de desempleo, mejorando su formación en sectores con demanda.
El alcalde, Alberto González, visitó estos días el local social Pantín, donde se impartirán las sesiones teóricas gracias a la colaboración de la entidad vecinal. Allí comenzaron las 80 horas de formación, preparando caldos y salsas en estas primeras sesiones. Asimismo, la acción formativa incluye 120 horas de prácticas en empresas del municipio.