Valdoviño ha iniciado un curso básico y avanzado de cocina

24 abril, 2026 Dejar un comentario 94 Vistas

Ocho vecinos participan desde esta semana en el curso básico y avanzado de cocina organizado por el Ayuntamiento de Valdoviño en el marco del Plan Municipal Mellora. Un programa que busca facilitar la inserción laboral de personas en situación de desempleo, mejorando su formación en sectores con demanda.
 
 
El alcalde, Alberto González, visitó estos días el local social Pantín, donde se impartirán las sesiones teóricas gracias a la colaboración de la entidad vecinal. Allí comenzaron las 80 horas de formación, preparando caldos y salsas en estas primeras sesiones. Asimismo, la acción formativa incluye 120 horas de prácticas en empresas del municipio.
 

Lea también

Valdoviño refuerza la plantilla de la Policía Local con tres auxiliares

Con un contrato de 6 meses, su incorporación permitirá cubrir los turnos durante los fines …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *