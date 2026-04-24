La Diputación de A Coruña y la AECC crean una red municipal para la prevención del cáncer

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La Diputación de A Coruña y la Asociación Española contra el Cáncer han creado una red de ayuntamientos para la lucha contra esta enfermedad a través de la prevención.

La iniciativa, con apoyo económico del organismo provincial, busca implicar a los municipios en una estrategia común frente al cáncer, con especial atención al medio rural, según se ha precisado en la presentación de la misma.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y de su homólogo de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito.

También otros representantes de la provincia y responsables municipales entre ellos de A Coruña, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Boiro, Cabana de Bergantiños, Carral, Cedeira, Cee, Coristanco, Curtis, Ferrol, Fisterra, Irixoa, A Laracha, Mañón, Mugardos, Muxía, Neda, Oleiros, Paderne, Pontedeume, Rianxo, Ribeira, Val do Dubra, Valdoviño, Vilasantar y Vimianzo.

En el acto, Formoso ha señalado el papel clave de los ayuntamientos como administración más próxima ante una enfermedad de la que en el último año se diagnosticaron en la provincia de A Coruña 7.959 nuevos casos.

Por su parte, Javier Álvarez ha destacado que el proyecto constituye un nuevo paso en el camino para ofrecer las mismas oportunidades a los pacientes, «independientemente de dónde residan».