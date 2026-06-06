Cariño acoge la II edición del Triatlón de Menores con pruebas para todas las categorías de base

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El evento dará comienzo a partir de las 15:00 horas desde la playa de A Basteira. La alcaldesa, Ana María López, subraya que la cita “se ha convertido en un evento destacado dentro del calendario deportivo local y contribuye a proyectar la imagen de Cariño como un municipio comprometido con el deporte”. En las próximas semanas también se celebrará en el municipio una jornada de iniciación a la escalada y el Campionato Xunta de Galicia Optimist por Equipos de Clubes 2026 de vela.

El Concello de Cariño celebra este sábado 6 de junio, la segunda edición del Triatlón de Menores, una cita que volverá a reunir en el municipio a jóvenes deportistas procedentes de distintos puntos de Galicia y que consolida la apuesta local por el deporte base.

La competición está organizada por el Concello de Cariño, la A.V. Concello de Cariño, la Federación Galega de Tríatlon y el Club Natación Cedeira. A lo largo de la jornada se disputarán diferentes pruebas adaptadas a las edades y categorías de los participantes.

Entre ellas destaca una prueba de duatlón de promoción dirigida a prebenjamines federados y a deportistas no federados desde categoría prebenjamín hasta cadete, nacidos entre los años 2011 y 2021. El recorrido estará compuesto por 100 metros de carrera a pie, 1.600 metros en bicicleta y otros 500 metros de carrera.

Asimismo, se celebrarán las pruebas correspondientes al Circuito Galego de Tríatlon de Menores para deportistas federados de las categorías benjamín, alevín e infantil, dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2013 y 2018. El programa se completará con una prueba de triatlón de promoción para categoría cadete destinada a participantes federados nacidos en los años 2011 y 2012.

La salida de las diferentes pruebas tendrá lugar en la playa de A Basteira a partir de las 15:00 horas. La transición al segmento ciclista se ubicará en el paseo marítimo, frente a la Casa da Cultura.

El recorrido en bicicleta discurrirá por el carril bici del paseo marítimo y por las calles Río Sil, avenida da Paz, Cabo Ortegal, Río Sor y la urbanización de las Casas dos Mariñeiros. La carrera a pie se desarrollará íntegramente por el paseo marítimo, con meta situada en las inmediaciones de la plaza del paseo.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, afirmando que “estamos muy orgullosos de volver a acoger una competición que reúne a tantos niños y niñas en torno a valores tan importantes como el esfuerzo, la superación personal y el compañerismo. Este triatlón se ha convertido ya en una cita destacada dentro del calendario deportivo local y contribuye también a proyectar la imagen de Cariño como un municipio comprometido con el deporte y con la infancia”, señaló.

La regidora quiso además agradecer la implicación de todas las entidades organizadoras y colaboradoras, así como la comprensión de la ciudadanía ante las restricciones que exige el desarrollo de la prueba.

“Pedimos la colaboración de los vecinos y vecinas para garantizar que la jornada transcurra con total normalidad y, sobre todo, con la máxima seguridad para los participantes. Estamos convencidos de que será una gran fiesta del deporte”, añadió.

Dispositivo de tráfico

Con motivo de la celebración del evento, el Concello solicita la colaboración de toda la vecindad y recuerda que el circuito permanecerá cerrado al tráfico por razones de seguridad. Desde las 20:00 horas del viernes 5 de junio y hasta las 19:30 horas del sábado 6 de junio estará prohibido estacionar en el aparcamiento de la Casa da Cultura, en la urbanización de las Casas dos Mariñeiros, en la calle Cabo Ortegal, en la calle Río Sil y en la Avenida da Paz.

Del mismo modo, durante la jornada del sábado estará prohibida la circulación por estas vías hasta las 19:30 horas. Mientras dure el cierre no se permitirá el acceso a las calles afectadas ni la entrada o salida de garajes situados en ellas, por lo que el Concello recomienda planificar los desplazamientos con antelación y respetar toda la señalización habilitada para la ocasión.

Más deporte en las próximas semanas

La programación deportiva de Cariño continuará durante las próximas semanas con nuevas actividades.

Entre ellas figura la segunda Jornada de Iniciación a la Escalada, que se celebrará el próximo 20 de junio, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en la zona de escalada de O Cravadoiro.

La actividad está dirigida a niños y niñas nacidos entre los años 2008 y 2018. La participación es gratuita y el plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 11 de junio a las 14:00 horas a través del formulario en línea disponible en las redes sociales y página web municipal.

Desde la organización se recomienda acudir con ropa cómoda y llevar comida y bebida para la mañana. Para más información se puede contactar con el Servizo Municipal de Deportes en el teléfono 981 40 50 64.

Además, Cariño será escenario los próximos 13 y 14 de junio del Campionato Xunta de Galicia Optimist por Equipos de Clubes 2026, una de las citas más importantes de la vela base gallega.

El campeonato, presentado oficialmente el pasado 3 de junio, está organizado por el Club do Mar de Cariño con la colaboración del Concello de Cariño, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y la Federación Galega de Vela.

La competición reunirá en la localidad a las mejores promesas gallegas de la clase Optimist.