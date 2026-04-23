El Campus Industrial de Ferrol analiza la extinción de los contratos de trabajo en una situación de Incapacidad Permanente

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El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, el próximo miércoles 29 de abril, de 9:30 a 13:30 horas, las jornadas “Xestión da Suspensión e Incapacidade Permanente: Un Enfoque Integral para Empresas e Traballadores trala Reforma pola Lei 2/2025” que organiza el Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) junto con la Universidade da Coruña (UDC), bajo la dirección de la secretaria de este órgano de diálogo institucional entre los distintos agentes sociales gallegos, Cristina Fabeiro Varela, y la profesora de la Facultad de Ciencias do Traballo, Asunción López Arranz. Entre las personas invitadas a participar en estas jornadas está la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Olga Fotinopoulou Barsuko, quien hablará sobre la extinción del contrato de trabajo y la discapacidad, así como la magistrada de la Sección Primera del Social del Tribunal de Instancia de Ferrol, Iria López Carregal, y la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Eva Fernández Pardo, que centrarán sus intervenciones en la adaptación del puesto de trabajo después de la declaración de Incapacidad Permanente.

El programa del evento incluye una mesa de debate en la que intervendrán el representante de la CIG, Xoán Gald; la de UGT-Galicia, Trinidad Campos; el del Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, Armando Iglesias; y el de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), José Antonio Neira.

La Ley 2/2025, de 29 de abril, puso fin a la extinción automática de los contratos de trabajo en las situaciones de Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez. La reforma proporcionó un marco claro para la gestión de la incapacidad permanente definitiva, enfocándose en proteger los derechos de las personas trabajadoras, mientras se establece un procedimiento ordenado para la suspensión y la posterior extinción del contrato de trabajo.

Las personas interesadas en participar en estas jornadas tendrán que inscribirse enviando un correo electrónico con sus datos personales a formacion.cgrl@xunta.gal antes de las 14:00 horas del martes 28 de abril. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción. Inscripción – “Gestión de la Suspensión e Incapacidad Permanente: Un Enfoque Integral para Empresas y Trabajadores tras la Reforma por la Ley 2/2025” – Salón de Actos Concepción Arenal del Campus