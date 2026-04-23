Las obras de rehabilitación del Bambú Club avanzan con una inversión de más de 435.000 euros

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Las obras de rehabilitación del histórico Bambú Club avanzan a buen ritmo y se encuentran actualmente centradas en los trabajos de tabiquería y albañilería, según informó este jueves la concejala de Urbanismo, Blanca García.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 435.200 euros, permitirá recuperar un espacio muy ligado a la memoria colectiva de la ciudad, dotándolo de nuevos usos sin renunciar a su esencia original.

La actuación contempla la creación de un moderno centro social pensado para el uso vecinal. Entre las principales intervenciones destaca la instalación de grandes puertas correderas que permitirán dividir o unificar distintas salas en función de las necesidades. Además, se habilitarán tres almacenes aprovechando el espacio estructural existente, destinados a guardar mobiliario y material para actividades.

El inmueble contará también con ventanas equipadas con contras para facilitar la realización de proyecciones, así como con una cafetería. Uno de los elementos más destacados del local, el mural de González Collado, dejará de ser fondo de barra para ganar protagonismo como obra artística expuesta.

La distribución interior incluye la colocación de mesas en la pared opuesta al mural y la habilitación de un despacho al fondo de la sala, que podrá emplearse tanto para uso administrativo como para reuniones. Los aseos se situarán tras el muro del mural, con uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida.

En materia de seguridad, el proyecto incorpora una nueva salida de emergencia hacia la calle Mugardos, garantizando así el cumplimiento de la normativa en caso de incendio.

Esta actuación se enmarca en el convenio de transformación urbana firmado en abril de 2025 entre el Concello de Ferrol y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que contempla una inversión global de 12 millones de euros.