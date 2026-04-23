Valdoviño refuerza a plantilla de la Policía Local con tres auxiliares

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Con un contrato de 6 meses, su incorporación permitirá cubrir los turnos durante los fines de semana.

El alcalde, Alberto González, ha informado que el Ayuntamiento de Valdoviño ha reforzado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de tres auxiliares. Firmaban esta semana sus respectivos contratos, comenzando su actividad bajo la supervisión de los agentes.

Con ellos, el Ayuntamiento podrá cubrir los turnos de fin de semana, de mañana y tarde.

La contratación, por espacio de 6 meses, se sufraga con cargo a los fondos municipales, y se solicitó una ayuda del Fondo de Compensación Ambiental con la que, como en años precedentes, intentar reducir los costes para las arcas locales, que ascienden la cerca de 35.000 euros.

Entre sus funciones, está la custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones municipales, así como el auxilio y colaboración con los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.