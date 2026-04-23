Rematadas en Valdoviño as obras de renovación do miradoiro da praia de Outeiro, en Lago

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Demarcación de Costas de Galicia, vén de concluír as obras de renovación do miradoiro da praia de Outeiro, en Lago.
Os traballos contemplaron a retirada dun tramo de pasarela de madeira duns 55 metros de lonxitude, moi deteriorada, e a súa substitución por un pavimento de zahorra compactada con bordillo de madeira.
Así mesmo, renovouse o miradoiro de madeira. A intervención requiriu dun investimento de 30.504,91 euros, e executouse como parte das actuacións de conservación e mantemento do dominio público marítimo-terrestre que realiza a Demarcación de Costas no litoral.