Rematadas en Valdoviño as obras de renovación do miradoiro da praia de Outeiro, en Lago

23 abril, 2026

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Demarcación de Costas de Galicia, vén de concluír as obras de renovación do miradoiro da praia de Outeiro, en Lago.

Os traballos contemplaron a retirada dun tramo de pasarela de madeira duns 55 metros de lonxitude, moi deteriorada, e a súa substitución por un pavimento de zahorra compactada con bordillo de madeira.

Así mesmo, renovouse o miradoiro de madeira. A intervención requiriu dun investimento de 30.504,91 euros, e executouse como parte das actuacións de conservación e mantemento do dominio público marítimo-terrestre que realiza a Demarcación de Costas no litoral.

