Ortigueira habilita la solicitud de tarjetas monedero del Programa Básico de Servicios Sociales

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La cantidad de las ayudas en las tarjetas monedero variará entre 130 y 220 euros mensuales según las características de la unidad familiar.

Las familias más vulnerables del Concello de Ortigueira pueden solicitar las nuevas tarjetas monedero del Programa Básico de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia. El departamento de Servicios Sociales se convierte en el punto de tramitación para esta ayuda.

A diferencia de otras convocatorias puntuales, este recurso se mantendrá activo hasta el 2029 para atender a los hogares en situación de vulnerabilidad. El programa, que movilizará más de 24 millones de euros en toda Galicia, establece ayudas mensuales que varían entre los 130 y los 220 euros al mes según el número de integrantes de la unidad familiar.

Los beneficiarios dispondrán de una tarjeta válida por doce meses, sujeta a renovaciones periódicas, para su uso en una red de establecimientos colaboradores.

La intervención del Concello no se limita solo a la tramitación de esta ayuda, sino que servirá de puente con Cruz Roja para garantizar que las personas beneficiarias reciban el acompañamiento social contemplado en el concierto con la administración autonómica. Esta asistencia incluye desde asesoramiento en economía doméstica a programas de nutrición saludable.