En el 50 aniversario del «Marcide» se celebró una Feria de la Salud

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Se produjo en la mañana de este miércoles, día 22, un evento nunca antes realizado en este Área Sanitaria de Ferrol. La entrada del corredor principal del Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) se llenaba de promoción y prevención a causa del 50 aniversario de este centro hospitalario, y se realizaba una Feria de la Salud por y para los pacientes.

Quien lo deseó, por ejemplo, pudo hacer un test de marcha, pruebas de espirometría, o medir la tensión o la glucosa, gracias a los profesionales sanitarios del área que organizaron estas actividades.

Es la primera vez que se hacen tantas pruebas para pacientes de manera simultánea, acercando el día a día sanitario directamente a la población. Junto con esto participaron todas juntas con mesas informativas, algo nunca hecho antes, una veintena de Asociaciones de Pacientes que pertenecen al Consejo Asesor de Pacientes del área Sanitario de Ferrol. En este espacio, especialmente diseñado para ellos y sus asociaciones pudieron compartir información, intercambiar ideas, y ofrecieron a todo aquel que quiso información sobre su asociación, como hacerse socio, y los servicios que ofrecen. Además, los asistentes a este encuentro pudieron igualmente conocer de cerca el programa de voluntariado ASF Acompaña, donde coordinadores e integrantes del programa explicaban como hacerse voluntario en el mismo.

Información sobre las Asociaciones de Pacientes

El área Sanitaria de Ferrol cuenta con un Consejo Asesor de Pacientes, que es un órgano de carácter consultivo regulado en el Orden de 16 de octubre de 2018, y que se configura como un vehículo de implicación de las asociaciones en las que se agrupan los pacientes, canalizando su su participación y la de sus familias, o de las personas que los representen o que se responsabilicen de su cuidado. La finalidad es la de participar y colaborar en el avance de la calidad de la asistencia sanitaria. Este Consejo se creaba en el Área Sanitaria de Ferrol en el 2019. Estaba conformado de inicio por 19 asociaciones del área, y hoy está integrado por 26 colectivos. Esos 26 colectivos fueron invitados a participar en esta Feria de la Salud, y el área Sanitaria de Ferrol no puede más que agradecer la muy positiva respuesta de los mismos.

Estaban presentes en la mañana de este miércoles Área 1 (Alcohólicos Anónimos); ACEGA de Celíacos de Galicia; la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra; la Asociación Española Contra el Cáncer; AFAL, de Alzheimer; AGADHEMO, de Hemofilia; AGAELA, de Esclerosis Lateral Amiotrófica; AGAL, de Lupus; AGL, de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y Otras Patologías Vasculares Periféricas; AIRIÑOS, de Trasplantes; ALCER, de Riñón; ANEDÍA, de niños, niñas y gente nueva con Diabetes; ASARGA, de Sarcomas; ASCM; ASOTRAME; ASPANAES; ASPANEPS; FEGEREC, de enfermedades raras y crónicas; LRG, de reumatológicas; PÁRKINSON Ferrol; SALUD MENTAL Ferrol, Eume y Ortegal; y AEMCH, de Miocardiopatía Hipertrófica.

ASF Acompaña Voluntariado para ayudar a los pacientes y a sus familias

Por último, recordar que, en julio del pasado año 2025, se activaba el programa ASF Acompaña, iniciativa de Acompañamiento en los Hospitales y Centros de Salud, impulsado por las Consellerías de Cultura, Lengua y Juventud y la de Sanidad de la Xunta de Galicia; y se iniciaba de manera efectiva en el pasado mes de noviembre en el Hospital Naval del Complejo. Es un proyecto de humanización para acompañamiento, apoyo e información, con personas voluntarias, a las personas usuarias que reciben asistencia sanitaria, coordinado por la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía. En la actualidad, el número de voluntarios ya creció hasta los 28, y son personas de diversos ámbitos y perfiles profesionales, y tanto del área como totalmente ajenos al ámbito sanitario. Esta mañana, las personas con experiencia en él informaban a todo aquel que se había querido acercar, en su mesa informativa en el marco de la Feria de la Salud. Estas personas voluntarias se reparten mañana y tarde en casi todos los días de la semana. El acompañamiento suele ser la demanda de los responsables de las Unidades, del propio paciente, e incluso desde los centros de salud, sobre todo en aquellos casos en el que el voluntariado es para acompañar a alguna consulta o prueba. En ese sentido, recordar que cualquier profesional, paciente o familiar puede solicitar el acompañamiento del voluntariado, y puede ser en diversas modalidades.

En términos generales, el objetivo concreto de ASF Acompaña es ofrecer compañía, escucha activa y apoyo emocional a personas hospitalizadas o que acuden solas a consultas, contribuyendo a la humanización de la atención sanitaria. Se incluyen en este acompañamiento personas que acuden solas a los centros de salud para pruebas o consultas; personas mayores o con movilidad reducida sin red de apoyo; pacientes hospitalizados de larga estancia, entre otras. Los requisitos para formar parte de ASF Acompaña, explicaban en el marco de la Feria, son ser mayor de 18 años, adquirir un compromiso mínimo de 3 meses; firmar el compromiso ético y de confidencialidad; y no realizar tareas sanitarias ni administrativas relacionadas con el paciente. Las jornadas y horarios serán flexibles y como mínimo de dos horas. Aquellas personas interesadas en formar parte del programa de voluntariado ASF Acompaña pueden ver todo el relacionado con el mismo en la página web del área ferrolana ferrol.sergas.gal, donde cuentan con la información al respeto, y podrán igualmente acceder al formulario de inscripción en el mismo.



