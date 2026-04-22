Elena Candiá, ex alcaldesa de Mondoñedo, tomará el bastón de mando de la ciudad de Lugo

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De regir una capital de provincia (del antiguo Reino de Galicia, eso sí) a hacerse con el bastón de mando de la capital de provincia lucense en seis años. Es el resumen que, incluyendo protagonismo en la política provincial y autonómica, podría hacerse de la trayectoria de Elena Candiá (Mondoñedo, 1978), quien, salvo sorpresa, se convetirá el 7 de mayo en alcaldesa de Lugo a través de una moción de censura apoyada por María Reigosa, la edila que dejó el PSOE y ahora es no adscrita.

Ser regidora no será una experiencia nueva para esta dirigente popular mindoniense, que lo fue de su localidad natal, Mondoñedo, entre 2015 y marzo de 2020, aunque, si la moción de censura registrada este miércoles sale adelante, tendrá que gobernar para un número significativamente superior de vecinos.

Y es que, aunque Mondoñedo fue una de las siete capitales provinciales del antiguo Reino de Galicia hasta la reestructuración territorial de 1833, tiene ahora poco más de 3.000 habitantes. Lugo, una de las siete ciudades de Galicia –la segunda en la que gobernará el PP en este mandato, además de Ferrol–, tiene más de 100.000 vecinos.

Sin embargo, fuentes del entorno de Candia confían en que aplicará recetas similares y que, «su capacidad de trabajo», además de ser «un animal político, valiente pero prudente«, le facilitará llevar acabo sus proyectos y renovar en las urnas el gobierno al que ahora accederá a través de una maniobra que valida la dirección autonómica del PPdeG, con Alfonso Rueda al frente.

Será la segunda vez que se presenta en Lugo, a donde se mudó en su día desde Mondoñedo, y donde ya concurrió como candidata popular en mayo de 2023, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta. Muy ligada a sus orígenes de campo, como ha reconocido públicamente en numerosas ocasiones, había mantenido el acta en la localidad hasta apenas dos meses antes de la cita con las urnas.

La Alcaldía de Mondoñedo la había dejado ya en 2020 para presentarse a los comicios gallegos de la mano del entonces candidato autonómico y hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aún en formato ‘salida’ de la pandemia.

Hacerlo le abrió las puertas del Parlamento de Galicia. Pero antes, en 2016, había sucedido a un histórico del partido, José Manuel Barreiro, al frente del PP provincial de Lugo, tras una batalla interna en la que derrotó a Raquel Arias, entonces delegada territorial de la Xunta y hoy su compañera en la Cámara autonómica.

Y aún antes, entre julio y octubre de 2015, tuvo un breve mandato al frente de la Diputación de Lugo. Acceder al bastón de mando provincial fue posible a raíz de un conflicto interno en las filas socialistas que acabó con el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, entonces en el PSOE, votándose a sí mismo. Socialistas y nacionalistas recuperaron el poder pocos meses después con una moción de censura.