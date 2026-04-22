Personal civil de Defensa se concentró ante el Arsenal de Ferrol para exigir el fin de la «discriminación salarial»

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El personal civil del Ministerio de Defensa se concentró en la mañana de este miércoles, a las puertas del Arsenal Militar de Ferrol, para exigir una equiparación salarial con sus compañeros militares. La protesta, que se enmarca en un conflicto laboral que se acerca ya a su primer año de duración, tiene como principal reivindicación una subida lineal de 300 euros mensuales de carácter consolidado.

Bajo un ambiente reivindicativo pacífico, los delegados sindicales denunciaron lo que consideran un trato discriminatorio por parte del Ministerio que dirige Margarita Robles.

Los representantes de los trabajadores civiles critican que, mientras el personal militar ha visto incrementadas sus nóminas con cuantías consolidadas, las mejoras para los civiles se articulan mediante complementos temporales o incentivos sujetos a condiciones de productividad.

Pablo Morgade, delegado de personal del sindicato USO, explicó a los medios congregados que la reivindicación no ha cambiado en los últimos doce meses, como es evitar la brecha salarial entre empleados públicos del mismo departamento.

«Estamos aquí concentrados, como llevamos haciendo desde el último año, siguiendo con la misma reivindicación, que no haya discriminación con el personal civil dentro del Ministerio«, afirmó Morgade.

El delegado sindical detalló las diferencias en las percepciones económicas. «Las subidas salariales empezaron con el plan tecnológico y los militares tuvieron el año pasado 300 euros en la mayoría del personal y recientemente una subida de 40 euros«. Morgade señaló que precisamente ese montante de 40 euros coincide con la cuantía resultante de dividir 59,33 millones de euros entre toda la plantilla civil, una cantidad que, a su juicio, debería haberse aplicado de forma estructural y lineal.

«SON PARCHES»

«Parece que la prospectiva de este año va en la misma línea: primero estatutarios, después funcionarios y relegando al personal laboral. Son medidas parche, como el incentivo del año pasado», detalló Morgade. «Consideramos que tiene que ser un complemento exactamente igual que el de nuestros compañeros militares», denunció, quien apeló directamente a la ministra Robles para que impulse una solución.

Por su parte, Carlos García Seoane, delegado de CIG, puso el foco en las cifras concretas de la desigualdad. Según sus declaraciones, la diferencia acumulada es palpable: «Al personal militar se subió una cantidad de 2.800 euros consolidados vía Real Decreto. Al personal civil se le aplicaron 2.400 euros, 400 euros menos, y además en forma de gratificación salarial aplicable solo a 2025″.

García Seoane reveló que la parte sindical ha intentado trasladar el conflicto a instancias superiores para desbloquear la situación. «Presentamos a finales de marzo una propuesta para solucionar este conflicto ante la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado», explicó el representante de la CIG. Sin embargo, la reunión de dicha Mesa, prevista para la jornada de este miércoles, no ha incluido este punto en el orden del día.

A pesar de este revés en la agenda negociadora, los sindicatos aseguran que mantendrán la presión en la calle. «No queremos pedir dinero para la guerra en estos tiempos de guerra. Aquí estamos un colectivo de personal público, gente honesta y trabajadora que pide mejoras salariales», detalló el representante del sindicato nacionalista. «Hasta que se haga lo mismo que se hizo con el personal militar, seguiremos aquí reivindicando la justicia», concluyó García Seoane.

La concentración en el Arsenal de Ferrol continuará repitiéndose periódicamente, según han advertido los convocantes, hasta que el Ministerio de Defensa atienda sus demandas de igualdad retributiva.