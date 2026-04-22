Encuentran el cuerpo del joven que volcó en kayak en el Miño

22 abril, 2026 Dejar un comentario 142 Vistas

Archivo – Emprego de equipo de drons da Axega- XUNTA DE GALICIA

El cuerpo sin vida del joven desaparecido el 30 de marzo tras volcar cuando iba en kayak por el río Miño en Os Peares ha sido encontrado este miércoles.

Según informa la Guardia Civil, el hallazgo se produjo a 363 metros de la presa río arriba, en el margen contrario al lugar donde previamente había sido localizado el kayak.

El cuerpo fue avistado por un dron de la Axencia Galega de Emerxencia (Axega). Tras el avistamiento, especialistas submarinistas de la Guardia Civil (GEAS) procedieron a la recuperación del cuerpo.

El primo del joven, que viajaba con él, pudo llegar a tierra ese día y pedir auxilio. Pasadas las 16,30 horas del 30 de marzo, un particular avisó al 112 de que este joven les había comunicado lo sucedido dentro del término municipal de Carballedo.

Según la información de la Guardia Civil, los jóvenes salieron en kayak del embarcadero de Os Peares, remontaron el río y, cuando volvían, sufrieron el accidente. Uno de sus helicópteros localizó la embarcación el mismo día en el marco de un operativo que exploró la zona, «especialmente compleja» por su escarpada orografía. El cuerpo del fallecido ha sido encontrado casi un mes después.

 

 

Lea también

Ghenova impulsa el II Foro «Almirante Bonifaz» centrado en los retos del Apoyo Logístico en las Fuerzas Armadas

Tras el éxito de la pasada edición, en la que se abrió un espacio de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *