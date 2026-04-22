Un incendio forestal afectó a unas 13 hectáreas de monte bajo y arbolado en As Pontes

22 abril, 2026 Dejar un comentario 114 Vistas

Fot. arch.

Pasadas las tres de la tarde de este miércoles, día 22. se declaró un incendio forestal en la parroquia de O Freixo, en el municipio de As Pontes que afectó a unas trece hectáreas y que se dio por estabilizado sobre las 19.30 horas.

El fuego afectó a una zona de  monte bajo, y otra de arbolado y en su extinción han participado un técnico y diez brigadas, auxiliados por siete motobombas y una pala, asimismo contaron con el apoyo de los bomberos del Parque Comarcal do Eume, con base en As Pontes que se encargaron de facilitar agua. Se contó también con el apoyo de dos aviones y cuatro helicópteros.

A las 21,45 h. horas Medio Rural informaba a Galicia Ártabra que todavía no se habían podido dar por finalizar las labores de extinción continuando en la zona personal del rural, si bien ya no se contaba con medios aéreos.

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