Ortigueira exhibe su potencial en innovación educativa en la feria Innova FP en el Gaiás

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela acoge estos días la Feria de Innovación Educativa, Innova FP, un escaparate de referencia donde se dan cita treinta familias profesionales diferentes para mostrar el talento y la vanguardia de la formación actual. En este escenario de intercambio de conocimientos, Ortigueira ha cobrado un protagonismo especial gracias a la presentación del proyecto ‘ORTISelfie’, una iniciativa del alumnado de los ciclos de Carpintería y Mueble del IES de Ortigueira que combina tecnología, sostenibilidad y promoción del patrimonio local de una manera brillante.

‘ORTISelfie’ destaca por ofrecer una solución innovadora para la difusión de la información turística de puntos tan emblemáticos como la propia villa de Ortigueira y el mundialmente conocido banco de Loiba. Este dispositivo no solo cumple una función informativa, sino que integra la fotografía y el uso de energías renovables mediante el aprovechamiento de la energía solar, permitiendo además a los usuarios la carga de dispositivos móviles de forma totalmente autónoma y ecológica.

La propuesta ha despertado un gran interés entre los asistentes por su capacidad para modernizar la experiencia del visitante respetando el medio ambiente.

Detrás de este éxito se encuentra el trabajo coordinado de los ciclos de Carpintería y Mueble del IES de Ortigueira. Los alumnos del centro han sido los encargados de materializar esta idea bajo la dirección técnica de Alberto Gallego y con la coordinación general de Rebeca Blanco, quien lidera este proyecto.

Además de la exposición de ‘ORTISelfie’, el equipo ha organizado un taller interactivo dirigido al público infantil, donde los más pequeños pueden iniciarse en las labores de montaje mediante el uso de diversos taladros y tornillería, fomentando así el interés por los oficios tradicionales desde una perspectiva lúdica.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, se ha desplazado hasta el Gaiás para acompañar a la delegación ortegana y mostrar el apoyo firme de la administración local a estos jóvenes talentos. Durante su visita, el regidor ha destacado el orgullo que supone para el municipio ver cómo el esfuerzo de los estudiantes y el profesorado se traduce en proyectos premiados que sitúan a la formación profesional de Ortigueira a la cabeza de la innovación en Galicia.