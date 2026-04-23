A Deputación apoia con 2,1 millóns de euros a preto de 300 clubs deportivos da provincia

As axudas garanten o apoio económico tanto aos equipos que compiten a nivel local ou rexional como aos que o fan a nivel nacional e internacional.
A Deputación da Coruña vén de publicar a concesión provisional dun total de 2.158.429,97 euros destinados a soster o funcionamento de preto de 300 clubs deportivos de toda a provincia. Esta importante inxección económica, que se recolle nos Boletíns Oficiais da Provincia destes pasados luns e mércores, unifica o apoio da institución provincial a dous piares fundamentais: os clubs que participan en competicións de ámbito local, provincial ou rexional, que reciben algo máis dun millón de euros para máis de 180 entidades, e os clubs que participan en competicións de ámbito estatal e internacional, que recibirán máis de 1,1 millóns de euros.
Este investimento global permite que o tecido deportivo coruñés afronte con garantías os gastos derivados do seu día a día, adaptándose ás necesidades de cada categoría. No caso do deporte de base, os fondos van destinados a cubrir custos como as mutualidades, as fichas federativas, as taxas de arbitraxe e a compra de material deportivo.
Por outra banda, a liña de para os clubs que participan en competicións nacionais e internacionais axuda a paliar o enorme esforzo loxístico que supón competir fóra de Galicia, financiando desprazamentos, aloxamentos, servizos médicos especializados e seguros de responsabilidade civil para máis de cen entidades.
O deputado de Deportes, Antonio Leira explicou que “estas axudas permiten que os clubs poidan seguir funcionando sen ter que estar pendentes de se os cartos dan para chegar a fin de tempada”.
O deputado engadiu que “competir fóra de Galicia ou manter un equipo en marcha durante todo o ano ten un custo moi alto, e moitos clubs non poderían asumilo sós. O que buscamos é que ese esforzo non recaia só nas familias ou nas propias entidades, senón que haxa un apoio público que lles permita centrarse no importante: adestrar, competir e seguir potenciando a práctica do deporte entre a mocidade”, explicou.
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, OU AUTONÓMICO DURANTE O ANO 2026
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/04/20/2026_0000002331.html
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL OU INTERNACIONAL DURANTE O ANO 2026
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/04/22/2026_0000002476.html