Editorial-Este 23 de abril cumplimos 15 años. Renovamos nuestro pacto con los lectores

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Este 23 de abril no es una fecha cualquiera para Galicia Ártabra. Cumplimos quince años de vida y lo hacemos con la misma convicción con la que nacimos en 2011: ser el altavoz, el escudo y el motor de una zona norte coruñesa que, aunque a veces olvidada por los grandes centros de decisión, rebosa talento, resiliencia y futuro.

Quince años no son solo una cifra; son miles de noticias, cientos de historias de vecinos y la crónica diaria de una comarca que se niega a rendirse. Desde Ferrol hasta Ortegal, pasando por el Eume, hemos sido testigos de las luchas del naval, del despertar del turismo, de la riqueza de nuestra cultura y del esfuerzo incansable de nuestro tejido asociativo.

No podemos soplar las velas ignorando la realidad de un aislamiento ferroviario que asfixia nuestro desarrollo. Es inadmisible que, tras 15 años informando, sigamos denunciando las mismas vías obsoletas y las mismas promesas incumplidas.

El Norte coruñés sigue fuera de los planes reales del Gobierno en materia de transporte. Mientras los mapas de la alta velocidad y la modernización dibujan nuevas oportunidades para otros, nuestra zona continúa anclada en un siglo pasado por falta de voluntad política. No figurar en las prioridades de inversión ferroviaria no es solo un agravio comparativo; es un freno directo a nuestra economía y a la libertad de movimiento de nuestros vecinos.

Por eso, nuestro compromiso en este aniversario es más firme que nunca. No vamos a dejar de señalar ese olvido sistémico.

El 22 de mayo

Nuestra razón de ser siempre ha sido el compromiso con el territorio. No entendemos el periodismo de otra forma que no sea caminando por nuestras calles y escuchando a nuestra gente. Por eso, el próximo 22 de mayo, la entrega de los Premios Ártabros no será solo un acto protocolario, sino un homenaje colectivo, un reconocimiento a la valía de nuestra gente. Es nuestra forma de dar las gracias a quienes, con su labor diaria, hacen que esta esquina del mapa brille con luz propia.

En este XV Aniversario, renovamos nuestro pacto con los lectores: seguir contando la verdad de nuestra tierra, exigir las infraestructuras que nos pertenecen y celebrar cada éxito de nuestros vecinos como si fuera propio.

Galicia Ártabra cumple 15 años, pero el verdadero protagonista es el Norte. Porque aquí hay ganas, hay proyectos y, sobre todo, hay futuro.

Galicia Ártabra seguirá aquí, informando con rigor y reivindicando el lugar que el Norte merece. Gracias por seguir a nuestro lado en esta lucha. Gracias por dejarnos contarlo.