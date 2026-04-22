Neda activa una campaña divulgativa para fomentar la gestión responsable de residuos domésticos

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La iniciativa lleva por lema «Reducir, reutilizar y reciclar está en tus manos»

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra, que se conmemora bajo el slogan «Nuestro poder, nuestro planeta», el Ayuntamiento de Neda lanza una campaña informativa y de sensibilización para promover la reducción de residuos y optimizar el reciclaje en la ciudad.

La iniciativa, que se extenderá hasta principios de julio, incluirá una primera campaña en las redes sociales municipales, que se complementará con la publicación de material informativo y diversas acciones promocionales.

La iniciativa busca involucrar a la comunidad local en el desafío ambiental de la gestión adecuada de los residuos domésticos. Por ello, la administración local se ha fijado el doble objetivo de reducir la cantidad de residuos que se depositan en los contenedores y de fomentar y mejorar la separación en origen que se realiza en los hogares, así como el reciclaje.

«Reducir, reutilizar y reciclar está en tus manos» es el lema de la iniciativa que revisará las claves para la correcta separación de los residuos domésticos, se centrará en los residuos «inapropiados» que acaban en el contenedor equivocado y destacará las iniciativas y buenas prácticas que se están desarrollando en la localidad.

La campaña se complementará con material informativo impreso, dirigido especialmente a los residentes de la tercera edad, y recabará información básica sobre el destino de cada residuo. Finalmente, se organizarán jornadas clave relacionadas con el medio ambiente, acciones promocionales para difundir el mensaje y fomentar la colaboración vecinal.

El Ayuntamiento confía en que la campaña informativa, junto con otras medidas que se implementarán a lo largo del año, contribuirá a mejorar las cifras de reciclaje del municipio y a reducir la tasa de reciclaje, con el objetivo de beneficiarse así de la bonificación en el canon que debe abonar a Sogama por el tratamiento de residuos.