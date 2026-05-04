Editorial-Ante la cuestación anual «Contra el cáncer» Ferrolterra debe ser solidaria

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El 7 de mayo no es una fecha cualquiera en el calendario de Ferrolterra; es el día en que la solidaridad sale a la calle. Como cada año, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) despliega sus mesas y huchas en Ferrol, Narón, Neda y Fene para su tradicional cuestación anual.

Este editorial es una llamada directa a la conciencia colectiva. En una comarca que sabe bien lo que es luchar contra la adversidad, la batalla contra el cáncer nos une a todos. No se trata solo de recaudar fondos, sino de mantener viva la llama de la investigación, de garantizar que ningún paciente se sienta solo y de que las familias tengan el apoyo psicológico y social que necesitan.

Cada moneda en la hucha es un paso más hacia ese objetivo de supervivencia del 70% para el año 2030. Desde la Plaza de Armas hasta el Alto del Castaño, pasando por los centros de Neda y Fene, nuestros vecinos voluntarios nos recordarán que la lucha es compartida.

Ayudemos todos. Porque mañana podrías ser tú, o alguien a quien quieres, quien necesite que este dia 7 hayamos sido generosos. Que ese Ferrolterra vuelva a ser el ejemplo de compromiso que siempre ha sido.