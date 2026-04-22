El PSOE de Ferrol critica un nuevo crédito municipal de casi 7 millones y acusa al gobierno local de baja ejecución de inversiones

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El Grupo Municipal Socialista en Ferrol ha cargado contra el gobierno local, encabezado por José Manuel Rey Varela, por la formalización de un nuevo crédito de cerca de 7 millones de euros destinado a financiar inversiones en 2026.

Desde el PSOE denuncian que esta operación se suma a una “dinámica continuada de endebedamento” en los últimos años. Según los socialistas, el gobierno local habría superado ya los 34 millones de euros en créditos a lo largo de tres ejercicios presupuestarios, sin que estos se traduzcan en una ejecución efectiva de las inversiones previstas.

El concejal socialista Rafael Fernández cuestionó la gestión económica del gobierno municipal, señalando que “non ten sentido endebedarse a longo plazo cando non se executan os recursos dispoñibles”.

En este sentido, el PSOE apunta a los datos de ejecución presupuestaria. Según indican, en 2024 el nivel de ejecución de las inversiones reales fue inferior al 8 %, mientras que en 2025 apenas superó el 16 %, lo que, a su juicio, evidencia una falta de capacidad para desarrollar los proyectos comprometidos.

Los socialistas también subrayan la existencia de remanentes y superávit acumulados —más de 13 millones de euros— que, aseguran, no responden a una gestión eficiente, sino a la falta de ejecución del gasto previsto.

Además, advierten de que el nuevo crédito, planteado a largo plazo y con interés variable, podría incrementar el riesgo financiero del Concello y dificultar el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista insta al gobierno local a priorizar la ejecución de las inversiones ya contempladas y a abandonar, según sus palabras, una política basada en “propaganda e endebedamento”.