Luísa Sobral actuará este sábado en el Teatro Jofre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La programación cultural de primavera en Ferrol incluye este fin de semana una de sus citas destacadas con la actuación de la cantautora portuguesa Luísa Sobral, que ofrecerá un concierto este sábado 25 de abril en el Teatro Jofre a partir de las 20:30 horas.

La artista presentará en directo una selección de sus temas más conocidos, además de avanzar parte de su próximo trabajo discográfico, previsto para este año. Con un estilo que combina influencias del soul, el jazz y el pop, Sobral se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del panorama musical portugués y europeo.

Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas internacionales como Alejandro Sanz o Melody Gardot, así como una destacada carrera como compositora. De hecho, es la autora de ‘Amar pelos dois’, el tema que interpretó su hermano Salvador Sobral y que dio a Portugal su primera victoria en el Festival de Eurovisión 2017.

Desde su debut en 2011, Sobral ha desarrollado una carrera con proyección internacional, actuando en países de Europa, América y Oceanía, y participando en festivales de prestigio. Su último trabajo, ‘DanSando’ (2022), muestra una vertiente más íntima y personal, sin perder el compromiso social que caracteriza parte de su obra.

Además de su faceta musical, la artista también ha incursionado en la literatura y publicó en 2025 su primera novela, que tuvo una notable acogida en Portugal.

El concierto en Ferrol tendrá una duración aproximada de 80 minutos y las entradas están disponibles desde 11 euros tanto en la taquilla del teatro como a través de la plataforma de Ataquilla.